G.Saray Başkanı Dursun Özbek: Ali Koç’tan tek tek hesap soracağım

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G.Saray Başkanı Dursun Özbek, F.Bahçe Başkanı Ali Koç’un derbi sonrası stada gelerek sahanın ortasında sevinmesine tepki gösterirken ezeli rakibin başkanına tepki gösterdi. Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur ile bir basın toplantısı düzenleyen Özbek şunları söyledi: · “Olaylara sebep olan baş ahlaksız ve yancıları, ona çanak tutan kamu görevlileri hakkında suç duyurularını yaptık.

SiLAHLI KORUMALARLA GELDi

Güvenliği sağlaması gerekenler, şehir eşkıyalığı yapanları koruma görevi yapmıştır. Maç biteli 1 saatten fazla sürmüş, stadyumda olmayan Ali Koç trafik durdurularak polis eskortuyla stada geliyor. Yanında 4-5 silahlı koruma da var.

Ali Koç yaptıklarının hesabını teker teker soracağım bunu bil. Bu yaptıkların yanına kalmayacak. Seçim şovu için bunun hesabını bugün, yarın daima vereceksin.

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Tüm Türkiye senin camiaları karşı karşıya getirmek için bir proje olduğunu öğrenecek. Yaptıkların bana sökmez. Seçim toplantılarını da iptal ettik. Hiçbir seçim bu şampiyonluktan değerli değil.”

AMAÇ POLiSLE KARŞI KARŞIYA GETiRMEKTi

G.Saray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, “Bir tarafın başından beri kayrılması, işi bu noktaya getirmiştir maalesef. Statta olanların planlı olmaması imkansız! Planlı ve bize açıkça kast var! Amaçları bizi devletimizin polisiyle karşı karşıya getirmekti” dedi. Timur ayrıca “Yönetimde olmama gerek yok. Biz hizmet için buradayız” diye konuştu.