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Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği Trendyol Süper Lig 37. hafta maçı, sarı - lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

Sarı - kırmızılılar ile arasındaki puan farkını 3'e düşüren Fenerbahçe, şampiyonluk umudunu son haftaya taşımıştı.

Dev derbi sonrasında ise Fenerbahçeli futbolcular soyunma odasından yeşil zemine tekrar çıkmış ve saha içinde birçok olay yaşanmıştı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği yaşanan olaylarla ilgili resmi bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"19.05.2024 Pazar günü saat 19.00'da oynanan Galatasaray – Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin çeşitli medya organlarında spekülatif yayınların yapıldığı görülmüştür.

Ülkemizin iki güzide kulübünün karşılaştığı müsabakanın ardından yaşanan olaylar şu şekilde gelişmiştir:

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- Galatasaray - Fenerbahçe futbol müsabakasıyla ilgili tüm güvenlik tedbirleri İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz tarafından alınmış ya da özel güvenlik birimleriyle birlikte koordine edilmiştir.

- ⁠Müsabaka sırasında ev sahibi takımın yaklaşık 51 bin, misafir takımın ise 2.318 seyircisi tribündeki yerlerini almıştır.

- ⁠ Müsabaka esnasında 6222 Sayılı Yasaya uymayan toplam 35 şahsa (yabancı madde atmak, usulsüz seyirci girişi, taşkınlık yapmak, tehdit ve hakaret içeren tezahürat) işlem yapılmıştır.

- ⁠Maçın bitiminin ardından, stat içerisinde aldırılan iç güvenlik tedbirleri, Müsabaka Güvenlik Amirinin talimatı ile sonlandırılmıştır.

- ⁠Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç maç bitiminden 70 dakika sonra saat 22.10'da stada gelmiş, soyunma odasında futbolcuları tebrik ettikten sonra stat dışına çıkmak üzere iken aniden karar değiştirerek beraberindeki heyetle birlikte stat güvenliğini sağlayan özel güvenliği aşarak saha içerisine yönelmiştir.

- ⁠Fenerbahçe Kulübü Başkanının yanındaki heyet, sahaya girdikten sonra bayrak açmaya ve fotoğraf çekmeye çalışmış, bunu engellemek isteyen Galatasaray Kulübü Stadyum Müdürü A.Ç.’ye fiili müdahalede bulunulmuştur.

- Yaşanan olay üzerine, Fenerbahçe Futbol Takımının güvenliğini sağlamakla görevli emniyet güçlerimiz, saha içerisine girerek olaylara müdahale etmiştir.

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- ⁠Saha içerisindeki olayların sona ermesinin ardından Fenerbahçe kafilesinin stadyumdan çıkışı saat 22.52’de sağlanmıştır.

- Müsabaka sonrasında Basın ve Spor Savcısı talimatı doğrultusunda Stadyum Müdürü A.Ç.’ye yönelik darp girişiminde bulunan 5 şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır.

- ⁠Stat içerisindeki olaylara karıştığı tespit edilen şahısların kimlik tespiti çalışmaları devam etmektedir.

- ⁠Konuyla ilgili olarak başlatılan idari ve adli tahkikat devam etmekte olup, ihmali bulunan personel hakkında da inceleme başlatılmıştır.

- ⁠Adli soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

MERT HAKAN VE OSAYI DE İFADEYE ÇAĞRILDI

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Soruşturma çerçevesinde ifadeye çağrılan isimler arasında Fenerbahçeli futbolcular; Mert Hakan Yandaş ile Osayi Samuel’in de bulunduğu öğrenildi.

İddialara göre Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın Yardımcı Antrenör olan oğlu Emre Kartal ve diğer kişiler tarafından başına vurularak darp edilen Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadı Müdürü A.Ç.'ye yönelik darp girişiminde bulunan 5 kişi hakkında "Adli İşlem" başlatıldığı ifade edilmişti. Çıkan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde; savcılık tarafından ifadeleri alınacak 5 kişi arasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal ve A.Ç.'nin saçlarından çeken Fenerbahçe Eski Yöneticisi ve yeniden Fenerbahçe Başkanlığı için seçime hazırlanan Ali Koç'un listesinde olacağı iddia edilen Hulusi Belgü de bulunuyordu.

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Edinilen bilgilere göre, ifadeye çağrılan 5 isim arasında, son dönemde tartışmaların odağında yer alan Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş ile Sarı Lacivertlilerin Nijeryalı futbolcusu Osayi Samuel’in de olduğu öğrenildi. Söz konusu kişilerin şu ana kadar ifade vermeye gitmediği belirtildi.

İddialara göre; savcılık tarafından ifadeleri alınacak 5 kişi arasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal, futbolcu Osayi Samuel, Mert Hakan Yandaş ve saldırıya uğrayan A.Ç.'nin saçlarından çeken Fenerbahçe Eski Yöneticisi ve Fenerbahçe Başkanlığı için seçime hazırlanan Ali Koç'un listesinde olacağı iddia edilen Hulusi Belgü de bulunuyor. Belgü, 2022 yılında yürütülen bir soruşturma doğrultusunda, sahte faturalarla devletin zarara uğratılmasına yönelik Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen "Demir Yumruk" adı verilen operasyon kapsamında tutuklanmıştı. (İHA)