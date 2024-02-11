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Galatasaray - Başakşehir maçında kural hatası mı yapıldı? Gol iptali kararı için çarpıcı yorum: 'TFF'nin değil, IFAB'ın talimatı!'

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#Süper Lig#GALATASARAY#Başakşehir
Galatasaray - Başakşehir maçında kural hatası mı yapıldı Gol iptali kararı için çarpıcı yorum: TFFnin değil, IFABın talimatı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2024 10:11

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Rams Başakşehir karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Karşılaşma; sarı - kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğüyle devam ederken, konuk ekip Başakşehir 66. dakikada farkı 1'e indirmişti. Ancak VAR uyarısının ardından gol iptal edilmişti. Ofsayt nedeniyle iptal edilen gol kararı, spor kamuoyunda tartışılanlar arasındaki yerini almıştı. beIN Trio ekibi, Başakşehir'in golünün iptal edilmesine dair verilen kararı değerlendirdi.

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Galatasaray ile Rams Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında kozlarını paylaştı. Rams Park'ta oynanan kritik müsabaka, Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı ve sarı - kırmızılılar maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Karşılaşmanın 66. dakikasında Başakşehir'in farkı 1'e indiren golü ise ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti. VAR uyarısının ardından iptal edilen golde kural hatası olup olmadığı sosyal medyada soru işareti yaratmıştı.

beIN Trio ekibi, karşılaşmanın ardından Başakşehir'in iptal edilen golü ile ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu.

İşte yapılan değerlendirmeler;

"KURAL GEREĞİ İPTAL KARARI DOĞRU"

Bülent Yıldırım: "Atak fazı ne demek? Açık oyunda kazanılmış, hücum fazı geliştiriliyor. Galatasaraylı futbolcu, topu uzaklaştırıyor. Sekiyor, Başakşehirli oyuncuya geliyor. Atak fazı bitmez, bitmiyor. Hakemin kararı doğru, VAR'ı da hakemi de kutluyorum. Bu oyunun kurallarını TFF değil, IFAB yazdı. Göğsüyle alıp, topu yumuşatıp baskısız top sürmesi gerekir. Bu bir kontrol değil, uzaklaştırma. Top, Galatasaraylı futbolcuya değil, Başakşehirli futbolcuya gidiyor. Gol iptali kural gereği doğru."

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Galatasaray - Başakşehir maçında kural hatası mı yapıldı Gol iptali kararı için çarpıcı yorum: TFFnin değil, IFABın talimatı

"KURALA AYKIRI BİR ŞEY YOK"

Deniz Çoban: "Top, Galatasaray'ın kontrolüne geçti diyenler var. Çünkü Galatasaraylı savunma oyuncusu kafasıyla arkadaşına gönderdi ama ulaşmadı. Hatta Güntekin Onay, 'Yeteneksizliğe prim veren bir kural' dedi. Güntekin Bey'in bakış açısı doğru olabilir ancak kurala aykırı bir şey yok."

Galatasaray - Başakşehir maçında kural hatası mı yapıldı Gol iptali kararı için çarpıcı yorum: TFFnin değil, IFABın talimatı

"AMACI TOPU UZAKLAŞTIRMAK"

Bahattin Duran: "Hakemin gol iptali doğru. Davinson'a top geldiğinde topla kötü oynamıyor aslında. Onun yeteneksizliği de değil. Amacı topu uzaklaştırmak. Göğsüne alsa, yumuşatsa, topu sürse ve arkadaşına verse atak başlangıç fazı biterdi. Deniz Türüç, topu aldığında ofsayt."

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#Süper Lig#GALATASARAY#Başakşehir

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