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Galatasaray - Bandırmaspor maçının ardından çarpıcı değerlendirme: 'Okan Buruk kesinlikle sorgulayacaktır!'

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#GALATASARAY#Türkiye Kupası#Okan Buruk
Galatasaray - Bandırmaspor maçının ardından çarpıcı değerlendirme: Okan Buruk kesinlikle sorgulayacaktır
Koray Durkal
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2024 08:02

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray ile Trendyol 1. Lig ekibi Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan müsabakada kazanan taraf 4-2'lik skorla sarı - kırmızılılar oldu. Ev sahibi ekip, bu sonucun ardından adını çeyrek finale yazdıran takım oldu. Yazarlarımızdan Koray Durkal, kritik müsabakanın ardından dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. İşte detaylar...

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Galatasaray ile Bandırmaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan maçta kazanan taraf sarı - kırmızılılar oldu. Karşılaşmadan 4-2'lik galibiyetle ayrılan Galatasaray, adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Davinson Sanchez, 36. dakikada penaltıdan Halil Dervişoğlu, 40. dakikada penaltıdan Tete ve 90+5. dakikada Carlos Vinicius kaydetti.

Yazarlarımızdan Koray Durkal, kritik müsabaka sonrası Galatasaray ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. İşte Durkal'ın yazısı;

KOLAY GÖZÜKEN BİR MAÇTI

"Galatasaray için kâğıt üstünde kolay görünen bir maçtı. Okan Buruk bazı futbolcularını dinlendirmeyi seçerken hem az süre verdiği oyunculara hem de yeni isimlere şans verdi Bandırmaspor karşısında.

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Bandırmaspor, güç dengesi açısından Galatasaray karşısında oldukça zayıf olsa da oyun disiplininden hiç kopmadı. Geriye düştükleri zamanda bile sürekli oyunda kaldılar ve son dakikaya kadar alkışlanacak bir mücadele ortaya koydular.

Galatasaray - Bandırmaspor maçının ardından çarpıcı değerlendirme: Okan Buruk kesinlikle sorgulayacaktır

DAViNSON SANCHEZ FARKI

İlk devrede Zaha ve Tete’nin bireysel becerileriyle pozisyonlar üretmeye çalışan Galatasaray ilk golü kornerden buldu. Sonrasında Bandırmaspor’un bulduğu pozisyonlarda ilk golün sahibi Davinson Sanchez tecrübesiyle ön plana çıkarak, tehlikelerin golle sonuçlanmasını önledi. 36 ve 40. dakikalarda kazanılan iki penaltı golü Galatasaray’a rahat bir nefes aldırdı.

İkinci yarıda skoru 3-2’ye getiren Bandırmaspor’un bir golü tartışmalı bir şekilde iptal edildi. Galatasaray’ın yeni transferi Carlos Vinicius son dakikada sahneye çıkarak takımını rahatlattı. Galatasaray kupada bir üst tura çıksa da Okan Buruk bu maçtan sonra üç kulvarda yeterli bir kadroya sahip olup olmadığını bir kez daha sorgulayacaktır."

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#GALATASARAY#Türkiye Kupası#Okan Buruk

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