Galatasaray, Ankaragücü kamp kadrosu açıklandı! 4 eksik...

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Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı.
Hafif ağrıları bulunan Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakçı ve Tanguy Ndombele, riske edilmemek için Galatasaray'ın Ankaragücü maçı kamp kadrosuna alınmadı.
Sakatlığı bulunan Serge Aurier de kafileye dahil edilmedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Ankaragücü müsabakası kamp kadrosuna aldığı futbolcular şöyle:
"Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Tete, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman ve Carlos Vinicius."