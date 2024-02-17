Tete'nin menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

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Galatasaray'ın sezon başında bonservissiz olarak kadrosuna kattığı Tete'nin ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı öne sürülmüştü. Ülkesi Brezilya'dan Gremio ve Palmeiras'ın yıldız futbolcuyla ilgilendiği ifade edilmişti.

Brezilya'da transfer dönemi devam ederken, Tete'nin menajeri Pablo Bueno, oyuncusunun ülkeye dönüş ihtimali üzerine konuştu.

Brezilyalı gazeteci Jorge Nicola'ya konuşan Bueno, Tete'nin Palmeiras'a transfer olma ihtimalinin bulunmadığını söyledi.

"AVRUPA'DA DEVAM EDECEK"

Tete'nin Brezilya'ya dönme şansının çok düşük olduğunu söyleyen menajer, 24 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'dan ayrılsa dahi kariyerine Avrupa'da devam edeceğinin altını çizdi.

Tete bu sezon Galatasaray formasıyla 32 maça çıktı. Brezilyalı futbolcu, 3 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. Sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Tete'nin sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor.