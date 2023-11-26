Galatasaray-Alanyaspor maçında bir ilki yaşadı, taraftarı şaşırttı: 'Başka bir seviye, çok can yakar'

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Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Alanyaspor'u 4-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

OKAN BURUK'TAN NDOMBELE TERCİHİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig’in 12’nci haftasında deplasmanda oynanan Hatayspor maçının 11’ine göre Alanyaspor karşılaşmasında 4 değişikliğe gitti.

Karşılaşmada kaleyi Fernando Muslera’ya emanet eden Okan Buruk, savunma dörtlüsünü; Boey, Sanchez, Kaan Aynan ve Kazımcan Karataş’tan oluşturdu. Orta sahada Lucas Torreira görev veren Buruk, Torreira’nın yanına iç sahada ilk kez 11’de Ndombele’ye görev verdi

İÇ SAHADA İLK KEZ YAŞADI

Galatasaray’ın yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham’dan bedelsiz olarak kiraladığı Tanguy Ndombele, sarı-kırmızılı formayla taraftarı önünde ilk kez 11’de bir maça çıktı. Ndombele, ligin 8’inci haftasında oynanan Antalyaspor maçıyla ilk kez 11'de sahaya çıkmıştı.

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'ARAYI İYİ DEĞERLENDİRDİ'

Teknik direktör Okan Buruk, maçtan önce Ndombele hakkında "Ndombele ikinci defa ilk 11'de başlıyor. Arayı çok iyi değerlendirdi. Bugün formayı vermek istedik. Oyun başlamasını istedik. Arada çalışanlar, gidenler, gelenler kadro seçimi zor oluyor ama maça başlayacağız ve devam edeceğimiz oyuncular var." ifadelerini kullandı.

BEKLENTİLERİ AŞTI

Galatasaray'a transfer olduğu günden beri forma girme konusunda sıkıntılar yaşayan Ndombele, Alanyaspor karşısında gösterdiği performansla beklentileri aştı.

74 kez topla buluşan Fransız yıldız, 1 kilit pas atarken 8 ikili mücadelenin 4'ünü kazandı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar da 26 yaşındaki oyuncunun performansıyla ilgili çok sayıda paylaşım yaptı.

TUGAY KERİMOĞLU: ÇOK SIKINTI YARATIR, CAN YAKAR

Ayrıca spor yorumcuları da Ndombele'nin 11'e adapte olması halinde fark yaratabileceği konusunda birleşti.

Tugay Kerimoğlu, "Ndombele eksiklerini tamamlarsa Torreira-Ndombele ikilisi rakiplerine çok sıkıntı yaratır. Kerem ile Torreira ekstra bir oyun izletmez size ama Ndombele-Torreira daha güçlü olacak. Bunların önünde Mertens'in olması ileri uca katkı sağlar. Kadroya baktığımızda 3 oyuncu değişmiş. Okan Buruk'un en fazla beklentisi Ndombele'deydi. Çok ekstra işler yapmadı ama yavaş yavaş sorunlarını çözdüğü zaman orta sahada çok büyük işler yapar" şeklinde yorum yaptı.

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İLKER YAĞCIOĞLU: BAŞKA BİR SEVİYE

İlker Yağcıoğlu ise TRT Spor'daki yayında "Ndombele'nin kilosu konuşuluyordu. Hala hazır değil ama gerçekten iyi futbolcu. Potansiyeli çok yüksek. Fizik olarak kendine gelirse başka bir seviyeye gelir Galatasaray orta sahası. Ndombele milli maç arasında çok iyi çalışmış. Kaan'ı oraya alıp işin kolayını yapabilirdi. Hoca ondan alabileceklerini biliyor. Kapasitesi ortada, iyi bir maç çıkardı." ifadelerini kullandı.