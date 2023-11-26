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Lucas Torreira ve Devrim Özkan'dan maç öncesi görüntülü konuşma!

Güncelleme Tarihi:

#Torreira#Devrim Özkan#Galatasaray
Lucas Torreira ve Devrim Özkandan maç öncesi görüntülü konuşma
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2023 08:01

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, Süper Lig'de oynanan Alanyaspor maçı öncesi sevgilisi Devrim Özkan ile saha içinde görüntülü konuştuğu görüldü.

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Galatasaray'da forma giyen ve son zamanlarda aşk hayatı ile gündeme gelen Lucas Torreira, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Alanyaspor maçı öncesi sevgilisi Devrim Özkan ile saha içinde görüntülü konuştuğu görüldü.

Lucas Torreira, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı. Uruguaylı futbolcu, Devrim Özkan'ın kendisini öperken verdiği pozu paylaştı ve "Seni seviyorum' notunu düşerek aşkını ilan etmişti.

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Galatasaray'ın Alanyaspor'u konuk ettiği maçta Lucas Torreira, sahaya ilk 11'de başladı.

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'da forma giyen Lucas Torreira, maç öncesi zemin kontrolü için sahaya çıktığı sırada sevgilisi Devrim Özkan ile görüntülü konuşurken görüldü.

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#Torreira#Devrim Özkan#Galatasaray

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