Lucas Torreira ve Devrim Özkan'dan maç öncesi görüntülü konuşma!

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Galatasaray'da forma giyen ve son zamanlarda aşk hayatı ile gündeme gelen Lucas Torreira, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Alanyaspor maçı öncesi sevgilisi Devrim Özkan ile saha içinde görüntülü konuştuğu görüldü.

Lucas Torreira, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı. Uruguaylı futbolcu, Devrim Özkan'ın kendisini öperken verdiği pozu paylaştı ve "Seni seviyorum' notunu düşerek aşkını ilan etmişti.

Galatasaray'ın Alanyaspor'u konuk ettiği maçta Lucas Torreira, sahaya ilk 11'de başladı.

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'da forma giyen Lucas Torreira, maç öncesi zemin kontrolü için sahaya çıktığı sırada sevgilisi Devrim Özkan ile görüntülü konuşurken görüldü.