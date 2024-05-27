×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray 6. kez son hafta Fenerbahçe’yi geride bıraktı

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Süper Lig#Fenerbahçe
Galatasaray 6. kez son hafta Fenerbahçe’yi geride bıraktı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2024 07:00

Ligde düğüm 19. kez son maçlarda belli olurken Galatasaray 10. kez mutlu sona ulaştı.

Haberin Devamı

Süper Lig tarihinde 19. kez şampiyonluk yarışı son hafta belli olurken Galatasaray 10. kez son haftada mutlu sona ulaşmayı başardı. Sarı kırmızılılar bu şampiyonluklarının 6’sını rakibi Fenerbahçe önünde elde ederken işte o liste:

1968-1969: Turanspor’un yenen Galatasaray, Eskişehirspor’un kaybetmesiyle şampiyon oldu. 

1970-1971: Galatasaray, Telekomspor’u yenerek Fenerbahçe’yi geçti.

1971-1972: Galatasaray, Boluspor galibiyetiyle Eskişehirspor’u geçti. 

1986- 1987: Galatasaray, Beşiktaş’ı 1 puan farkla geçti.

1992-1993: Galatasaray, Ankaragücü’nü 8-0 yenerek şampiyon oldu.

1993-1994: Galatasaray, Fenerbahçe’yi 1 puan farkla geçti.

2005- 2006: Galatasaray, Denizlispor beraberliğiyle Fenerbahçe’yi geçti.

2011-2012: Galatasaray, play-off finalinde Fenerbahçe’yi geçerek şampiyon oldu. 

Haberin Devamı

2017-2018: Galatasaray, Göztepe’yi yenerek Fenerbahçe’nin önünde şampiyon oldu.

2023-2024: Galatasaray, Konya’da hata yapmadı ve Fenerbahçe’nin önünde ipi göğüsledi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Süper Lig#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!