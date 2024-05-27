Galatasaray 6. kez son hafta Fenerbahçe’yi geride bıraktı

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Süper Lig tarihinde 19. kez şampiyonluk yarışı son hafta belli olurken Galatasaray 10. kez son haftada mutlu sona ulaşmayı başardı. Sarı kırmızılılar bu şampiyonluklarının 6’sını rakibi Fenerbahçe önünde elde ederken işte o liste:

1968-1969: Turanspor’un yenen Galatasaray, Eskişehirspor’un kaybetmesiyle şampiyon oldu.

1970-1971: Galatasaray, Telekomspor’u yenerek Fenerbahçe’yi geçti.

1971-1972: Galatasaray, Boluspor galibiyetiyle Eskişehirspor’u geçti.

1986- 1987: Galatasaray, Beşiktaş’ı 1 puan farkla geçti.

1992-1993: Galatasaray, Ankaragücü’nü 8-0 yenerek şampiyon oldu.

1993-1994: Galatasaray, Fenerbahçe’yi 1 puan farkla geçti.

2005- 2006: Galatasaray, Denizlispor beraberliğiyle Fenerbahçe’yi geçti.

2011-2012: Galatasaray, play-off finalinde Fenerbahçe’yi geçerek şampiyon oldu.

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2017-2018: Galatasaray, Göztepe’yi yenerek Fenerbahçe’nin önünde şampiyon oldu.

2023-2024: Galatasaray, Konya’da hata yapmadı ve Fenerbahçe’nin önünde ipi göğüsledi