Galatasaray 4-2 Çaykur Rizespor (Maçın özeti ve golleri)

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Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 4-2'lik skorla kazandı ve üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Rizespor, 8. dakikada Gedson Fernandes'in şık golüyle öne geçerken yanıt 40. dakikada Van Aanholt'tan geldi.

Karadeniz ekibi, 50. dakikada Tyler Boyd'un golüyle bir kez daha üstünlüğü sağladı.

GOMIS KAÇIRDI, BABEL ATTI

Karşılaşmanın 64. dakikasında Gomis ile penaltıdan faydalanamayan Galatasaray, 70. dakikada bu kez Babel'in penaltı golüyle skoru eşitledi.

Dakikalar 87'yi gösterdiğinde ise sahneye bir kez daha Van Aanholt çıktı ve sarı-kırmızılıları öne geçirdi. Son sözü ise 90+8. dakikada Gomis söyledi.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray üst üste ikinci galibiyetini aldı ve puanını 35'e yükseltti. Rizespor ise 23 puanda kaldı.

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Maçın 90+1. dakikasında sarı kart gören Rizesporlu Baiano Fabricio, 90+3'te ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Rizespor, ceza alanında savunmadan çıkmak isterken Berkan’ın yaptığı baskı sonrası havalanan top penaltısı noktası üzerindeki Muhammed’in önüne düştü. Bu oyuncu meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra pasını sağ çaprazdaki Emre Kılınç’a verdi. Emre’nin plase vuruşu üstten auta çıktı.

5. dakikada sağ kanatta taç çizgisine yakın noktadan Muhammed’in ceza sahasına gönderdiği orta-şut karışımı vuruş üst direkten döndü. Ardından savunma topu uzaklaştırdı.

8. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Gedson’un doğrudan kaleye gönderdiği sert şut kaleci Pena’yı geçerek uzak köşeden ağlarla buluştu. 0-1

10. dakikada Cicaldau’nun ceza alanı dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleci Tarık, sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

40. dakikada Kerem sol kanattan ceza sahasına girmeden topu penaltı noktasının gerisinde bulunan Berkan’a aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden verdiği pasta ceza alanı dışı hafif sol çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Van Aanholt’un yerden çektiği sert şut filelere gitti 1-1

49. dakikada Gedson Fernandes’in sol taraftan ceza sahasına yaptığı ortada Pohjanpalo’nun kafayla indirdiği topu çizgi üzerinde Omar’dan önce alan Boyd, sol çaprazdan çektiği sert şutla fileleri havalandırdı. 1-2

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61. dakikada Omar’ın sağ taraftan ceza sahasına ortasında kaleci Tarık’ın, Gomis’e yaptığı müdahale sonrası hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

64. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Gomis’in vuruşunda kaleci Tarık gole izin vermedi ve topu kornere çeldi.

68. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Kerem, son çizgide kaleci Tarık’ın ayağıyla yaptığı müdahale sonrası yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk, VAR’da pozisyonu izledikten sonra beyaz noktayı gösterdi.

70. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Babel, kalecinin sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2

87. dakikada Kerem pasını sol kanattan ceza sahası dışındaki Van Aanholt’a aktardı. Bu oyuncu bekletmeden meşin yuvarlağı Berkan ile buluşturdu. Berkan’ın pasında penaltı noktası üzerindeki Feghouli, topu altıpasa doğru hareketlenen Van Aanholt’un önüne bıraktı. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki dokunuşu ağlarla buluştu. 3-2

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90+8. dakikada Feghouli'nin yarı sahasından ileriye gönderdiği uzun topta savunmanın arkasına sarkan Gomis, meşin yuvarlağı bir süre sürdürdükten sonra ceza alanına girip kaleci Tarık'ı çalımlayarak attığı golle maçın skorunu belirledi. 4-2

İLK 11'LER

Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre, Kerem, Mostafa

Çaykur Rizespor: Tarık, Baiano, Holmen, Ponck, Eren, Phiri, Gedson, Yusuf, Boldrin, Boyd, Pohjanpalo