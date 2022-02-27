Galatasaray-Rizespor maçında çok konuşulan kararlar! Penaltılar sonrası sosyal medya ikiye bölündü

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Nef Stadı'nda oynanan maçta Galatasaray, Çaykur Rizespor'u ağırlarken hakem Ümit Öztürk'ün verdiği 2 penaltı kararı sosyal medyada tartışıldı.

GOMIS YERDE KALINCA PENALTI KARARI ÇIKTI

Müsabakada Çaykur Rizespor 2-1 öndeyken gelişen Galatasaray atağında Bafetimbi Gomis, Rizespor kalecisi Tarık Çetin'le giriştiği mücadele sonrası yerde kaldı.

Pozisyon sonrası hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

GOMIS, TARIK'I GEÇEMEDİ

Topun başına geçen isim Bafetimbi Gomis olurken kaleci Tarık Çetin kalesini gole kapattı.

Fransız golcü, Galatasaray kariyerinde toplamda kullandığı 10 penaltıdan 4'ünü kaçırdı.

G.SARAY BİR KEZ DAHA PENALTI KAZANDI

Müsabakada dakikalar 68'i gösterdiğinde gelişen Galatasaray atağında bu kez Kerem Aktürkoğlu, kaleci Tarık Çetin'i geçmek isterken yerde kaldı.

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Pozisyon sonrası sarı kırmızılı futbolcular penaltı beklerken hakem Ümit Öztürk, VAR'ın uyarısıyla monitörün başına geçti.

BABEL SKORU EŞİTLEDİ

Pozisyonu inceleyen Öztürk, penaltı noktasını gösterdi. Bu kez topun başına Ryan Babel gelirken kaleci ve topu ayrı köşelere göndererek skoru 2-2'ye getirdi.

EN ÇOK PENALTI KAZANAN TAKIM GALATASARAY

Sarı kırmızılılar, geçen hafta oynanan Göztepe maçında da 2 penaltı kazanırken toplamda 9 penaltıya ulaşarak Süper Lig'de en çok penaltı kullanan takım oldu.

Gözden Kaçmasın Galatasaray - Çaykur Rizespor maçında Haberi görüntüle

JOSEF'TEN OLAY PAYLAŞIM

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, Galatasaray'ın kazandığı ikinci penaltı sonrası yaptığı paylaşımı kısa süre içinde sildi.

Sosyal medya hesabından "Sadece Brezilya'da futbolun utanç verici olduğunu düşünüyordum." paylaşımını yapan Josef, daha sonrası bu mesajı kaldırdı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Öte yandan sosyal medyada Ümit Öztürk'ün penaltı kararları büyük tartışma konusu oldu.

Sarı kırmızılı taraftarlar pozisyonların penaltı olduğu görüşünde birleşirken Rizesporlu taraftarlar ise hakem kararlarını doğru bulmadığını belirtti.