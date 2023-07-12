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Galatasaray 3 turu geçerse büyük servete kavuşacak! En az 25 milyon Euro...

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Şampiyonlar Ligi#Konferans Ligi
Galatasaray 3 turu geçerse büyük servete kavuşacak En az 25 milyon Euro...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 07:00

UEFA, 2023-24 sezonunda Avrupa kupalarında dağıtılacak para ödüllerini açıkladı. UEFA’nın ödül pastasında en büyük dilim her zaman olduğu gibi 1 numaralı kupaya gitti. Şampiyonlar Ligi gruplarında alınacak her galibiyet bile 2.8 milyon Euro (80 milyon TL) değerinde. Konferans Ligi elemelerine 2. turdan katılacak Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, gruplara kalmaları halinde 2.94 milyon Euro (84 milyon TL) para ödülünün sahibi olacak.

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UEFA, 2023-24 sezonunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde dağıtılacak para ödüllerini açıkladı. 2022-23 sezonuna oranla herhangi bir zam yapılmayan ödül pastasının en büyük dilimi, her zaman olduğu gibi Devler Ligi’ne gitti. Kupa-1’e katılacak olan Galatasaray, 3 tur oynayacağı elemeleri geçip gruplara kalması halinde yüzlerce milyon TL kazanacak. Cimbom gruplara kalırsa; 15.64 milyon Euro katılım parası, 7 milyon 959 bin Euro katsayı payı ve 1.5 milyon Euro market geliri olmak üzere 25 milyon 99 bin Euro (720 milyon TL) minimum geliri garantileyecek.

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GALiBiYETE 2.8 MiLYON EURO

Grup maçlarında her galibiyete 2.8 milyon, beraberliğe 930 bin Euro ödül verilen Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna kalan takımlar 9.6, çeyrek finalistler 10.6, yarı finale kalanlar 12.5 ve finalistler 15.5 milyon Euro kazanacak. Şampiyon takım ayrıca 4.5 milyon Euro alacak.

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KONFERANS’A 3 TAKIM 

Ülkemizi Avrupa’da temsil edecek diğer takımlar Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, Konferans Ligi’nde mücadele edecek. Bu takımlar kupaya 2. eleme turundan başlayacak ve gruplara kaldıkları takdirde 2.94 milyon Euro katılım payına hak kazanacak. Gruplarda her galibiyet 500 bin, beraberlik 166 bin Euro değerinde.

2023-24 SEZONUNDA UEFA ORGANiZASYONLARINDA DAĞITILACAK PARA ÖDÜLLERi

Galatasaray 3 turu geçerse büyük servete kavuşacak En az 25 milyon Euro...

2022-23 SEZONUNDA AVRUPA KUPALARINA KATILAN TAKIMLARIMIZ NE KADAR PARA ÖDÜLÜ KAZANDI?

Trabzonspor 14.4 milyon Euro (413 milyon TL)
Fenerbahçe 13.99 milyon Euro (401.2 milyon TL)
Başakşehir 7.2 milyon Euro (206.6 milyon TL)
Sivasspor 6.71 milyon Euro (192.4 milyon TL)

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#Galatasaray#Şampiyonlar Ligi#Konferans Ligi

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