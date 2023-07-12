Galatasaray 3 turu geçerse büyük servete kavuşacak! En az 25 milyon Euro...

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UEFA, 2023-24 sezonunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde dağıtılacak para ödüllerini açıkladı. 2022-23 sezonuna oranla herhangi bir zam yapılmayan ödül pastasının en büyük dilimi, her zaman olduğu gibi Devler Ligi’ne gitti. Kupa-1’e katılacak olan Galatasaray, 3 tur oynayacağı elemeleri geçip gruplara kalması halinde yüzlerce milyon TL kazanacak. Cimbom gruplara kalırsa; 15.64 milyon Euro katılım parası, 7 milyon 959 bin Euro katsayı payı ve 1.5 milyon Euro market geliri olmak üzere 25 milyon 99 bin Euro (720 milyon TL) minimum geliri garantileyecek.

GALiBiYETE 2.8 MiLYON EURO

Grup maçlarında her galibiyete 2.8 milyon, beraberliğe 930 bin Euro ödül verilen Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna kalan takımlar 9.6, çeyrek finalistler 10.6, yarı finale kalanlar 12.5 ve finalistler 15.5 milyon Euro kazanacak. Şampiyon takım ayrıca 4.5 milyon Euro alacak.

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KONFERANS’A 3 TAKIM

Ülkemizi Avrupa’da temsil edecek diğer takımlar Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, Konferans Ligi’nde mücadele edecek. Bu takımlar kupaya 2. eleme turundan başlayacak ve gruplara kaldıkları takdirde 2.94 milyon Euro katılım payına hak kazanacak. Gruplarda her galibiyet 500 bin, beraberlik 166 bin Euro değerinde.

2023-24 SEZONUNDA UEFA ORGANiZASYONLARINDA DAĞITILACAK PARA ÖDÜLLERi

2022-23 SEZONUNDA AVRUPA KUPALARINA KATILAN TAKIMLARIMIZ NE KADAR PARA ÖDÜLÜ KAZANDI?

Trabzonspor 14.4 milyon Euro (413 milyon TL)

Fenerbahçe 13.99 milyon Euro (401.2 milyon TL)

Başakşehir 7.2 milyon Euro (206.6 milyon TL)

Sivasspor 6.71 milyon Euro (192.4 milyon TL)