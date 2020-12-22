Galatasaray 3-1 Göztepe / Maçın özeti ve goller

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Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'in 14. haftasında karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve Mete Kalkavan'ın düdük çaldığı mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Galatasaray'a 3 puanı getiren golleri 4. dakikada Emre Kılınç, 12. dakikada Arda Turan ve 63. dakikada Feghouli attı. Göztepe'nin sayısını 14. dakikada Soner Aydoğdu kaydetti.

Arda Turan, Galatasaray formasıyla Şubat 2010'daki Kasımpaşa maçından bu yana Süper Lig'deki ilk iç saha golünü Göztepe'ye attı. Feghouli de bu sezonun ilk golünü attı.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Karagümrük maçında kırmızı kart gördüğü için mücadeleyi tribünden takip etti.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 26'ya çıkardı. Göztepe ise 18 puanda kaldı. Galatasaray ligin 15. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Samet Çavuş

Galatasaray: Okan Kocuk, Elabdellaoui, Donk, Luyindama, Saracchi, Taylan Antalyalı, Belhanda (Dk. 90 3 Emin Bayram), Emre Kılınç (Dk. 90 3 Bartuğ Elmaz), Feghouli (Dk. 83 Emre Akbaba), Arda Turan (Dk. 83 Ömer Bayram), Diagne (Dk. 67 Oğulcan Çağlayan)

Göztepe: Megyeri, Gassama, Mihojevic (Dk. 83 Burak Süleyman), Atınç Nukan, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Yalçın Kayan (Dk. 67 Mossoro), Nwobodo, Halil Akbunar, Tripic (Dk. 46 Napoleoni), Ndiaye

Goller: Dk. 4 Emre Kılınç, Dk. 12 Arda Turan, Dk. 63 Feghouli (Galatasaray),

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

1' Galatasaray ilk dakikada korner kazandı. Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşunu savunma uzaklaştırdı.

4' Göztepe savunmasının çıkarken kaptırdığı top sonrası Diagne sağ çaprazdan içeri sokuldu. Onun şutunda kaleci Megyeri'den dönen topa penaltı noktası hizasından Emre Kılınç sert vurdu ve topu ağlara yolladı.

6' Belhanda'nın ceza alanı önünde yaptığı vuruşu kaleci kornere çeldi.

9' Omar'ın sağdan ortasında Arda kafayla indirdi, Belhanda'nın sol ayağıyla dönerek yaptığı vuruş az farkla auta gitti.

12' Donk'un kendi yarı alanından gönderdiği müthiş uzun topla savunma arkasına sarkan Arda Turan içeri sokuldu ve kalecinin sağına doğru çok iyi vurdu

14' Sağ kanatta baskıyla topu kapan Göztepe'de Halil Akbunar'ın yerden ortasına ön direkte Soner Aydoğdu topuğuyla çok şık dokundu, uzak direğe çarpan top ağlarla buluştu

23' Berkan'ın sağ çaprazdan kullandığı frikikte Okan topu köşeden çıkardı.

27' Sağdan çalımlarla ortaya doğru gelen Halil Akbunar'ın ceza alanı dışından şutunda savunmadan seken topu Okan güçlükle kontrol etti.

34' Galatasaray gole yaklaştı! Emre'nin soldan kullandığı köşe vuruşunda Luyindama iyi yükseldi kafayı vurdu, kaleci Megyeri köşeden çıkardı, seken topu Arda tamamlamak isterken Megyeri yine başarılı

45' Savunma arkasına sarkan Diagne karşı karşıya pozisyonda kaleci ve savunmadan kurtuldu ve topu ağlara yolladı ancak ofsayt kararı var.

46' İkinci yarı başladı. Göztepe’de ikinci yarının başında Napoleoni, Tripic’in yerine oyuna dahil oldu.

49' Göztepe inanılmaz bir gol kaçırdı! Kale sahası çevresinde önce Soner, sonra Halil vurdu Okan çıkardı. Devamında Soner'in boş pozisyonda vuruşu üstten auta gitti.

58' Berkan'ın ceza alanına gönderdiği uzun topu Atınç indirdi, Halil'e gelen topu Donk son anda kesti.

61' Soner'in kullandığı frikikte barajı geçen top üstten auta gitti.

63' Taylan'ın müthiş pasında savunma arkasına sarkan Feghouli karşı karşıya pozisyonda topu ağlara yolladı.

71' Gassama'nın sağ kanattan ortasına penaltı noktası üzerinde Napoleoni kafayı vurdu, top üstten dışarı gitti.

82' Göztepe'de Ndiaye topu ağlara gönderdi ancak öncesindeki pozisyon için ofsayt kararı var.

88' Emre Akbaba'nın sol çaprazdan şutunda kaleci gole izin vermedi.

90' Oğulcan'ın soldan yerden ortasında Emre Kılınç boş pozisyonda topu dışarı gönderdi.

90+3' Göztepe gole çok yaklaştı! Napoleoni'nin kale sahasındaki vuruşunda top Okan'da kaldı.

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