Son Dakika Haberi | Galatasaray - Göztepe maçına Arda Turan damga vurdu! 10 yıl sonra ilk...
Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe'yi konuk eden Galatasaray'da Kaptan Arda Turan, uzun süre sonra bir ilki yaşarken Fatih Terim'in görüntüsü dikkat çekti...
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Ligde 13. haftada konuk olduğu Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilen ve resmi müsabakalardaki 7 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Galatasaray, 14. haftada Türk Telekom Stadı'nda İzmirli renktaşını ağırladı.
Sarı-kırmızılı takım, müsabakaya Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Ryan Donk, Christian Luyindama, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Arda Turan, Mbaye Diagne ilk 11'iyle çıktı.
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4 FUTBOLCU 11'E DÖNDÜ
Ligde arka arkaya 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ilk 11'de genel olarak istikrarlı bir görüntü çizdi.
Son olarak 8. haftadaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının başlangıç kadrosunda görev verilen Elabdellaoui, Belhanda, Luyindama ve Arda Turan, 4 lig müsabakasının ardından 11'de yer aldı.
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TAKIM LEVENT ŞAHİN'E EMANET
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) tedbirli sevk edildiği için takımının başında sahaya çıkamadı. Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören Terim, tedbir kararı sebebiyle yedek kulübesi ve soyunma odasına giremedi. Karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın başında yardımcı antrenörlerden Levent Şahin görev yaptı.
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FATİH TERİM TRİBÜNDE
Yedek kulübesi ve soyunma odasında yer alamayan Terim, futbolcularını takım otobüsünden soyunma odasına tek tek moral vererek gönderdi. Terim karşılaşmayı ise yardımcılarıyla birlikte tribünden takip etti.
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ARDA TURAN'DAN 10 SENE SONRA BİR İLK
2011'de Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra sırasıyla Atletico Madrid, Barcelona ve Medipol Başakşehir formaları giyen Arda Turan, sezon başında "yuvam" dediği sarı kırmızılılara döndü.
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Sarı kırmızılı formayla toplamda 11 maça çıkan yıldız futbolcu, Göztepe karşısında yıllar sonra bir ilki başardı.
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10 YILLIK HASRET SON BULDU
Bu maça kadar ligde 1 golü bulunan Arda Turan, Galatasaray formasıyla Şubat 2010'daki Kasımpaşa maçından bu yana Süper Lig'deki ilk iç saha golünü Göztepe'ye attı ve gol sayısını 2'ye yükseltti.
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PAZUBANDI GÖSTERDİ
Attığı gol sonrası büyük mutluluk yaşayan Arda Turan, sevincini kaptanlık pazubandını kameralara göstererek yaşadı.
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GÖZTEPE'DE 5 DEĞİŞİKLİK
İzmir ekibinde son oynanan Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklik yapıldı.
Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, takımını Galatasaray maçına Balazs Megyeri, Lamine Gassama, Marko Mihojevic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Yalçın Kayan, Obinna Nwobodo, Halil Akbunar, Zlatko Tripic, Pape Ndiaye 11'iyle çıkardı.
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MEGYERİ, İLK SÜPER LİG MAÇINA ÇIKTI
Göztepe'nin Macar kalecisi Balazs Megyeri, sarı-kırmızılı formayı ilk kez bir Süper Lig maçında terletti.
Sezon başında transfer edilen 30 yaşındaki file bekçisi, Galatasaray müsabakasında Göztepe kalesini korudu.
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ÖZKAN SÜMER ANISINA SAYGI DURUŞU
Türk futbolunun ve Trabzonspor'un unutulmaz ismi Özkan Sümer anısına saygı duruşunda bulunuldu.
Bir dönem A Milli Takım'ı da çalıştıran Trabzonspor Kulübünün eski başkan ve teknik direktörlerinden, bir sezon da Galatasaray'da teknik direktörlük yapan Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle müsabaka öncesinde saygı duruşu gerçekleştirildi.