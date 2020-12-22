Son Dakika Haberi | Galatasaray - Göztepe maçına Arda Turan damga vurdu! 10 yıl sonra ilk...

ÖZKAN SÜMER ANISINA SAYGI DURUŞU Türk futbolunun ve Trabzonspor'un unutulmaz ismi Özkan Sümer anısına saygı duruşunda bulunuldu.



Bir dönem A Milli Takım'ı da çalıştıran Trabzonspor Kulübünün eski başkan ve teknik direktörlerinden, bir sezon da Galatasaray'da teknik direktörlük yapan Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle müsabaka öncesinde saygı duruşu gerçekleştirildi.