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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Mbaye Diagne'den şok tepki! Direkt soyunma odasına gitti...
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Futbol
Haber Giriş: 22.12.2020 - 20:47 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Mbaye Diagne'den şok tepki! Direkt soyunma odasına gitti...

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Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe'yi konuk eden Galatasaray'da oyundan alınmasına sinirlenen Mbaye Diagne, tepki göstererek doğrudan soyunma odasına gitti.

Sarı kırmızılıların 3-1 önde götürdüğü maçın 66. dakikasında oyundan alınan Senegalli golcü tepki gösterdi. 

Karşılaşmaya 11'de başlayan Diagne, 66'da yerini Oğulcan Çağlayan'a bırakırken bu kararı beğenmedi.

Öfkeli bir şekilde köşe çizgisine gelen Diagne, oyundan çıkarılmasına tepki göstererek direkt soyunma odasının yolunu tuttu. 

Öte yandan, golcü futbolcunun takım adına her şey iyi giderken bu şekilde moral bozması teknik heyet ve takım arkadaşlarına şaşkınlığa neden oldu.

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