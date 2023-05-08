Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray 23. şampiyonluk için her imkanı seferber etti! 5’te 5 gelirse oyunculara 50 milyon TL...

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Süper Lig#Futbol
Galatasaray 23. şampiyonluk için her imkanı seferber etti 5’te 5 gelirse oyunculara 50 milyon TL...
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2023 07:00

Süper Lig'in bitimine 5 hafta kala liderliğini koruyan Galatasaray’da yönetimden takımın motivasyonunu artırmak için sürpriz bir hamle geldi.

Haberin Devamı

Galatasaray, Süper Lig’in tamamlanmasına 5 maç kala şampiyonluk yarışında kazaya uğramamak için maddi, manevi her imkanı seferber etmiş durumda. Sarı kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, yöneticiler, teknik direktör Okan Buruk hemen her fırsatta, oyuncular da sosyal medya hesaplarından şampiyonluğa olan inançlarının altını çiziyor. Son olarak Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur sinerjiyi artırmak için oyuncuların ailelerine mektup gönderirken bir sürpriz hamle de yönetiminden geldi.

Gözden KaçmasınKadınlar Süper Ligi’nde, Galatasaray ile Fenerbahçe yarı finalde rakip olduKadınlar Süper Ligi’nde, Galatasaray ile Fenerbahçe yarı finalde rakip olduHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınGalatasaray ile Başakşehir 30. randevudaGalatasaray ile Başakşehir 30. randevudaHaberi görüntüle

 

TAKIMIN KONSANTRASYONUNU ARTIRMAK İÇİN KOLLAR SIVANDI

Ligin bitimine 5 hafta kala liderliğini koruyan Galatasaray’da futbolcularını hedefe daha da motive etmek isteyen yönetim ligin finalinde oynayacağı maçlar için özel bir prim havuzu sistemine gitti. Son 2 haftada Karagümrük beraberliği ve Beşiktaş derbisindeki yenilgi ile birlikte 5 puan kaybeden takımın bütün konsantrasyonunun saha içinde olması adına kolları sıvayan ve oyuncularını mental olarak güçlü tutmaya çalışan sarı kırmızılılar, futbolcularının kontratlarında yazan şampiyonluk bonusu dışında prim uygulamasına gidecek.

 

Haberin Devamı

HEDEF SEZONU 5’TE 5 VE KUPA İLE TAMAMLAMAK

Kalan 5 maçını kazanmasını halinde 23. şampiyonluğuna ulaşacak olan Galatasaray’da her karşılaşma için 10 milyon TL galibiyet primi belirlendi.

Bugün Başakşehir ile oynayacak olan Galatasaray ardından İstanbulspor, Sivasspor, Ankaragücü ve son hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak. Her alınan galibiyetin ödülü prim havuzunda birikecek. Ve Galatasaray sezon sonunda şampiyonluğa, hedefine ulaşması halinde havuzda biriken bu tutar sarı kırmızılı takıma dağıtılacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Süper Lig#Futbol

BAKMADAN GEÇME!

NBA yıldızı Jimmy Butler’ın film gibi hikâyesi: 13 yaşında sokağa atıldı, bir aile tüm yaşamını değiştirdi

NBA yıldızı Jimmy Butler’ın film gibi hikâyesi: 13 yaşında sokağa atıldı, bir aile tüm yaşamını değiştirdi

#Jimmy Butler
Bahar alerjisi artık daha güçlü ‘Şiddetli bulgularla ilk defa başvuran hastamız çok fazla | 7 SORU 7 YANIT

Bahar alerjisi artık daha güçlü! ‘Şiddetli bulgularla ilk defa başvuran hastamız çok fazla' | 7 SORU 7 YANIT

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden düğünümün kurallarına uymuyorsun

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden düğünümün kurallarına uymuyorsun?

#BSF