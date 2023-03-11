Galatasaray 1-0 Kasımpaşa (Maç özeti)

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Spor Toto Süper Lig 25. hafta maçında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan ve Atilla Karaoğlan'ın düdük çaldığı maçı Galatasaray 1-0 kazandı.

Sarı-kırmızılı takımın tek golünü 57. dakikada Nicolo Zaniolo attı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 60'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Kasımpaşa ise 25 puanda kaldı.

GALATASARAY'DAN REKOR SERİ

Kasımpaşa'yı yenerek ligde art arda 14. galibiyetini alan Galatasaray, Beşiktaş'ın(1959/60 sezonu) 13 maçlık serisini geride bırakarak Süper Lig tarihinin en uzun galibiyet serisi rekorunun yeni sahibi oldu.

Galatasaray bu süreçte Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor, Antalyaspor, Giresunspor, Ümraniyespor, Trabzonspor, Gaziantep FK (Hükmen) ve Kasımpaşa'yı yenmeyi başardı.

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GALATASARAY 1-0 KASIMPAŞA

GOL: 57' Zaniolo

İlk yarı sonucu: 0-0

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Yunus, Mata, Kerem, Icardi

Kasımpaşa: Günay, Donk, Djilobodji, Fabiano, Yasin, Tirpan, Hajradinovic, Malsa, Mounir, Fall, Koita

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



33. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda Sacha Boey’in çevirdiği topu Kerem, bekletmeden topuk pası verdi. Savunmanın uzaklaştırdığı meşin yuvarlağı önünde bulan Torreira’nın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Günay topu kornere çeldi.

40. dakikada sağ kanattan Hajradinovic’in kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu takip eden Hajradinovic'in ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top kaleci Muslera’da kaldı.

41. dakikada Kerem’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Icardi'nin kafa vuruşunu kaleci Günay kornere çeldi.

45+1. dakikada Kerem’in sol kanattan savunma arkasına gönderdiği pasta sırtı dönük topu kontrol eden Icardi, altıpas üzerinden yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



57. dakikada rakibinden sıyrılan Rashica, sağ çaprazdan ceza sahası içine koşu yapan Zaniolo’nun önüne pasını aktardı. Zaniolo, tek vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

63. dakikada Sacha Boey’in sağ taraftan ortasında Icardi penaltı noktası üzerinde topu kontrol edemedi. Topu önünde bulan Kerem’in şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak oyun alanına döndü.

90+8. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Sergio Oliverira’nın şutunda top uzak direğin dibinden dışarı gitti.