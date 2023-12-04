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Futbolun beşiği İngiltere'de çok büyük skandal! Manchester City oyuncuları ve Guardiola 90+4'te çıldırdı... Hakem Simon Hooper'dan akılalmaz karar

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#Premier Lig#Haaland#Manchester City Tottenham Maçı
Futbolun beşiği İngilterede çok büyük skandal Manchester City oyuncuları ve Guardiola 90+4te çıldırdı... Hakem Simon Hooperdan akılalmaz karar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2023 07:44

Premier Lig'İn 14. haftasında zirve mücadelesi veren son şampiyon City, evinde son haftaların formda takımı Tottenham'ı ağırladı. 3-3 biten karşılaşmada çok büyük bir skandal yaşandı.

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Futbolun beşiği İngiltere'de büyük bir hakem skandalı yaşandı... Premier Lig'in 14. haftasında Manchester City, evinde Tottenham ile 3-3 berabere kalırken büyük heyecana sahne olan maçın son saniyelerinde hakem Simon Hooper'ın verdiği bir karar büyük tartışmalara yol açtı.

Öncelikle maç detayıyla başlayalım... Karşılaşmada Manchester City'nin gollerini 9. dakikada Tottenham'ın yıldızı Son kendi kalesine, 31. dakikada Foden, 81. dakikada ise Grealish kaydetti. Tottenham ise bu gollere 6. dakikada Son, 69. dakikada Lo Celso, 90. dakikada ise Kulusevski ile karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Manchester City puanını 30'a yükseltirken, Tottenham 27 puanda kaldı. Arsenal'in 33 puanla lider konumda yer aldığı ligde Liverpool da 31 puanla 2. sırada.

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Futbolun beşiği İngilterede çok büyük skandal Manchester City oyuncuları ve Guardiola 90+4te çıldırdı... Hakem Simon Hooperdan akılalmaz karar


NE YAPTIN HOOPER! FUTBOLCULAR, KENAR EKİP ÇILGINA DÖNDÜ

3-3 devam eden maçın 90+4. dakikasında ise büyük bir hakem skandalı yaşandı. Haaland'ın Jack Grealish'e attığı pasla gole giden İngiliz futbolcu hakemin düdüğüyle adeta çılgına döndü.

Erling Haaland'ın avantaja bırakamasını beklediği pozisyonda oyunu durdurarak Manchester City lehine faul düdüğü çalan Hooper, Pep Guardiola ve futbolcuların yoğun tepkisiyle karşılaştı.

City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın da sert tepki gösterdiği hakem kararının ardından gerilen ortam güçlükle yatışsa da maçın bitiş düdüğünün ardından da tepkiler devam etti.

Karşılaşmanın önüne geçen hakem kararı İngiliz basınında da geniş yer buldu. Pozisyonun uzun süre tartışılacağı yoırumları öne çıkarken, Simon Hooper hakkında İngiltere Futbol Federasyonu'nun radikal bir karar alabileceği belirtildi.

Futbolun beşiği İngilterede çok büyük skandal Manchester City oyuncuları ve Guardiola 90+4te çıldırdı... Hakem Simon Hooperdan akılalmaz karar

HAALAND HAKEME KÜFÜR ETTİ

Pozisyonun ardından City'nin Norveçli golcüsü hakeme dönerek küfür etti fakat Hooper, herhangi bir yaptırım uygulayamadı. 

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İŞTE O ANLAR:

Futbolun beşiği İngilterede çok büyük skandal Manchester City oyuncuları ve Guardiola 90+4te çıldırdı... Hakem Simon Hooperdan akılalmaz karar

Futbolun beşiği İngilterede çok büyük skandal Manchester City oyuncuları ve Guardiola 90+4te çıldırdı... Hakem Simon Hooperdan akılalmaz karar

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#Premier Lig#Haaland#Manchester City Tottenham Maçı

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