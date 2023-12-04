Galatasaray içeride ve dışarıda rekora koşuyor

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Sezona süper bir başlangıç yapan ve topladığı 37 puanla, 14 maçlık periyotlar itibarıyla tarihinin en iyi performansını sergileyen Galatasaray, yeni rekorlar peşinde. Sarı kırmızılı takım bu sezon iç sahada 6 maçta 6 galibiyetle yoluna devam ederken, hedef 2017-18’deki iç saha rekorunu kırmak.

TUDOR-TERiM’Li SEZONU GEÇEBiLiR

O sezona İgor Tudor ile başlayıp, Fatih Terim ile bitiren Galatasaray, iç sahada 17 maça çıkarken 16 galibiyet almış, sadece Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalmış ve 49 puan toplamıştı. Galatasaray, iç sahada olduğu gibi deplasmanda da rekor peşinde...

TARiH YAZABiLiR

Ligde ilk 8 deplasmanda aldığı 19 puanla son 18 sezonun en iyi performansını ortaya koyan sarı kırmızılılar 2005-06 sezonunda da ilk 8 deplasman maçında 19 puan toplamış, 2000-01 sezonunda aynı periyotta 7 galibiyet ve bir mağlubiyet sonucunda 21 puan elde etmişti. 2005-06’de sezon sonu deplasmanda 37, 2000-01’de ise 38 puana ulaşan Aslan bu sezonki performansı devam ettirerek, deplasmanda da tarihi bir sonuca imza atma amacında.