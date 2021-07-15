Futbolu bırakıp suç örgütü lideri olan Ilija Jurkovic'e 11 yıl hapis cezası!

Spor Arena Dış Haber - İsveçli futbolcu Ilija Jurkovic, futboldan mafyaya geçen ender isimlerden olarak tarihe geçti. AIK Stockholm takımının altyapısından yetişen Ilija Jurkovic, kulübün ve İsveç futbolunun geleceği olarak gösteriliyordu.

AIK U19 takımında 4 maçta 10 gol atarak dikkatleri üzerine çekti ve A takımlarla idmanlara çıkmaya başladı. Ardından ne İsveç Genç Milli Takımı'na çağrılması ne de Vasalund kulübünün transfer ederek kendisine ilk profesyonel sözleşmesini imzalatması uzun sürmedi.

İKİ KEZ CEZAEVİNE GİRİP ÇIKTI

Ülkenin en yetenekli futbolcularından gösterilen Jurkovic 20 yaşında futbolu bırakarak yeraltı dünyasına katıldı. 24 yaşında ve şu ana kadar en az 3 silahlı soygun, dolandırıcılık silah kanununa muhalefet gibi suçlardan gözaltına alındı. Cinayete teşebbüsten yargılanıp delil yetersizliğinden serbest bırakılmıştı. Jurkovic daha önce muhtelif suçlardan iki kez cezaevine girip çıkmıştı.

11 YIL HAPİS CEZASI ALDI

İsveç basınında yer alan habere göre Ilija Jurkovic, suç örgütü liderliğinden yargılandığı mahkeme sonucunda 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Uzun zamandır devam eden delil toplama ve dava süreci sonunda Jurkovic'in cezası önceki gün kesinleşti.

"PİŞMANIM" DEDİ

Cezasının açıklanacağı mahkeme oturumunda pişman olduğunu söyleyen 24 yaşındaki eski futbolcu, sakatlığı sebebiyle futboldan uzak kaldıktan sonra kendisinin bile şaşırdığı olay ve organizasyonlara katıldığını, bunun sebebini açıklamakta zorlandığını ifade etti.

Tutuklu yargılandığı dönemde İsveç'in EURO 2020 maçları sırasında bir paylaşım yapan Jurkovic; "Siz hapisteyken birlikte yetiştiğiniz arkadaşlarınızın böyle başarılara imza atması mutluluk verici. Basında hakkımda çok insafsız şeyler okuyorum. İsveç tarihinin en tehlikeli suç örgütü liderlerinin arasında gösteriliyorum. Bu haberler ve yorumlar abartı"

"POLİS SINIRI AŞARSA BEN DE AŞARIM"

Ilija Jurkovic'in bu işlere girişmesinde, futbolculuğunda da bağlarını koparmadığı çocukluk arkadaşlarının etkili olduğu, bu yolla mafyatik işlere giriştiği beiliniyor. Ilija Jurkovic futbolu hala sevdiğini söyleyip zaman zaman eski gözdesinden dem vursa da, "Polis eğer sınır aşarsa ben de aşarım" şeklinde verdiği beyanatlarla, tercih ettiği yeni yoldaki alakalarının çok başkalaştığını da gözler önüne sermişti.