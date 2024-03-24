Futbolda tarihi gece! 7. saniyede 2 gol

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Almanya, EURO 2024 öncesi hazırlıklar kapsamında konuk olduğu Fransa'yı 2-0 mağlup etti.

Groupama Stadyumu’nda oynanan maçta Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 7. saniyede Florian Wirtz ve 49. dakikada K. Havertz kaydetti.

Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, EURO 2024’te D Grubu’nda mücadele edecek.

Almanya ise İskoçya, Macaristan ve İsviçre gibi takımlarla A Grubu’nda yer alıyor.

😱 Florian Wirtz,Christoph Baumgartner'a selam gönderiyor pic.twitter.com/VlBA2QZxQG —Spor Arena (@sporarena) March23, 2024

A MİLLİ TAKIM'IN RAKİBİ 2 GOLLE KAZANDI

A Milli Futbol Takımı'nın hazırlık maçında karşılaşacağı Avusturya, hazırlık maçında konuk olduğu Slovakya'yı 2-0 yendi.

Avusturya'nın galibiyet gollerini 7. saniyede Christoph Baumgartner ve 82. dakikada Andreas Weimann attı.

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Avusturya ile Türkiye, 26 Mart Salı günü karşı karşıya gelecek.