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Futbolda tarihi gece! 7. saniyede 2 gol

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#Futbol#Almanya#Fransa
Futbolda tarihi gece 7. saniyede 2 gol
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2024 00:56

EURO 2024 öncesi takımlar hazırlık maçlarında kozlarını paylaşırken hem Fransa - Almanya mücadelesinde hem de Slovakya - Avusturya karşılaşmasında 7. saniyede gol atıldı.

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Almanya, EURO 2024 öncesi hazırlıklar kapsamında konuk olduğu Fransa'yı 2-0 mağlup etti.

Groupama Stadyumu’nda oynanan maçta Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 7. saniyede Florian Wirtz ve 49. dakikada K. Havertz kaydetti.

Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, EURO 2024’te D Grubu’nda mücadele edecek.

Almanya ise İskoçya, Macaristan ve İsviçre gibi takımlarla A Grubu’nda yer alıyor.

A MİLLİ TAKIM'IN RAKİBİ 2 GOLLE KAZANDI

A Milli Futbol Takımı'nın hazırlık maçında karşılaşacağı Avusturya, hazırlık maçında konuk olduğu Slovakya'yı 2-0 yendi.

Avusturya'nın galibiyet gollerini 7. saniyede Christoph Baumgartner ve 82. dakikada Andreas Weimann attı.

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Avusturya ile Türkiye, 26 Mart Salı günü karşı karşıya gelecek.

Futbolda tarihi gece 7. saniyede 2 gol

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#Futbol#Almanya#Fransa

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