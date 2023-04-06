Futbol sınıfta kaldı, hentbol 2'ye katladı! 2020'den bu yana yurt dışına açılanların sayısı 12'ye ulaştı

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Takım sporlarında ne denli başarılı olduğunuz ulusal ve uluslararası alanda kazandığınız kupalar ve yurt dışına gönderdiğiniz oyuncuların sayısı ile ölçülür. Bu bağlamda ülke olarak iyi durumda olmadığımız bir gerçek. Son 3 yılı baz alırsak; en çok sevilen ve yatırım yapılan takım sporu olan futbolda uluslararası başarı hiç yok, ihraç edilen oyuncu sayısı ise sadece 6 (Doğan Alemdar, Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkhan, Ahmetcan Kaplan, Ömer Faruk Beyaz, Bartuğ Elmaz). Üstelik bunların tamamı Avrupa kulüpleri tarafından ‘geleceğe yatırım’ amacıyla alınan genç futbolcular.

Hiçbiri direkt ilk 11 oyuncusu değil. Bu tablo da bize Türk futbolunun yapılan onca yatırıma rağmen gelişmediğini ve yerinde saydığını ortaya koyuyor.

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BASKETBOLDA TABLO DAHA DA KÖTÜ

Basketbolda tablo futboldan daha da kötü... Avrupa’ya giden oyuncu sayımız bir elin parmakları kadar bile değil. İspanya Ligi’nde Barcelona’da oynayan Sertaç Şanlı dışında kalbur üstü bir takıma gönderdiğimiz bir tane bile basketbolcu yok.

Diğer taraftan sessiz ve derinden ilerleyen bir takım sporu var ki, gelişimi gerçekten övgüye değer. Hentboldan bahsediyoruz. Her ne kadar milli takımlar bazında Türkiye olarak henüz üst seviyeye ulaşamamış olsak da, 2020 yılından bu yana 12 hentbolcumuz yurt dışına transfer oldu.

Transfer olan bu oyuncuların neredeyse tamamının hentbolda bizden çok daha ileri olan Almanya, İsveç, Romanya, Danimarka, Kuzey Makedonya ve Karadağ gibi ülkelerin liglerinde forma giyiyor olması, Türk hentbolunun geleceğine umutla bakmamızı sağlıyor.

HENTBOL FEDERASYONU BAŞKANI KILIÇ: KAZANDIKLARI TECRÜBE MiLLi TAKIMLARA DA OLUMLU YANSIYACAK

HENTBOL Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, “Federasyon olarak biz de oyuncuları Avrupa’ya gitmeleri konusunda teşvik ediyoruz” dedi ve ekledi: “Çünkü oralarda hentbol daha fazla hayatlarının merkezinde oluyor. Daha profesyonel çalışıyorlar. Daha kuvvetli ve sistemli kulüplerde oynuyorlar. Bu da doğal olarak milli takımımıza olumlu etki ediyor.”

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SON 3 YILDA TÜRKiYE’DEN YURT DIŞINA TRANSFER OLAN TÜRK FUTBOLCULAR (6)

Doğan Alemdar Rennes Fransa

Rıdvan Yılmaz Rangers İskoçya

Emirhan İlkhan Torino İtalya

Ahmetcan Kaplan Ajax Hollanda

Ömer Faruk Beyaz Stuttgart Almanya

Bartuğ Elmaz Marsilya B Fransa

SON 3 YILDA TÜRKiYE’DEN YURT DIŞINA TRANSFER OLAN TÜRK HENTBOLCULAR (12)

KADINLAR

Ayşenur Sormaz S. Ferrara İtalya

Beyza Karaçam İFK Kristianstad İsveç

B. İremTürkoğlu TeamEsbjerg Danimarka

Aslı İ. Çalışkan CSMagura Romanya

Neslihan Çalışkan* ZRK Buducnost Karadağ

ERKEKLER

Eray Karakoç GRK Ohrid K.Makedonya

Halil İbrahimÖztürk SC Katar Katar

Durmuş Ali Tınkır Steau Bükreş Romanya

Yunus Özmusul SK Hawks Güney Kore

Ömer Bağ The Arab Contractors Mısır

GörkemBiçer Grosswallstad Almanya

Doruk Pehlivan GWDMinden Almanya

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