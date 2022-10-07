Furkan Korkmaz: Kaptırdığım o top beni dağıttı

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12 Dev Adam’ın, Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek final şansını kaçırdığı dramatik Fransa karşılaşmasının üzerinden 1 ay geçerken mücadelenin son anlarında yaşananlar hâlâ hafızalarda. Ay yıldızlılar 14 sayılık farktan geri dönerken, son saniyelerde önce Cedi Osman’ın kaçırdığı 2 serbest atış ve top kaybı sonrası maç uzadı. Uzatmaların son 5 saniyesinde ise Furkan Korkmaz topu elinden kaçırdı ve Fransa’ya sadece 1 sayı farkla yenilip turnuvaya veda ettik. Furkan da o anlardaki hislerini Hürriyet’e anlattı:

Ağlayanlar, üzüntüden kahrolanlar

Deyim yerindeyse dağıldım, gerçekten çok üzücüydü. Maçı o şekilde oynayıp, inanılmaz bir şekilde mücadele edip, Fransa gibi güçlü bir takıma karşı geride olduğumuz bir karşılaşmayı son topa kadar getirip bu şekilde kaybetmek yıktı bizi. Tabii ki herkesin aklında maçın sonundaki pozisyonlar kaldı ama son çeyreğin başında yaptığımız ufak tefek hatalar da sonuca doğrudan etki etti. Üzüntü, sevinç, heyecan bir çok duyguyu aynı anda yaşadık. Zaten karşılaşma sonrasını hiç anlatmıyorum bile. Soyunma odasında ağlayanlar, üzüntüden kahrolanlar...

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Maçı kazanmayı çok hak etmiştik

Bence çok da hak etmiştik maçı. Karşılaşmanın kritik yerlerinde çok iyi reaksiyon verdik. Son topta bana gelen bir şans vardı. Belki atsam ‘maçı getiren isim’ olacaktım ama yıllardır altyapılardan beri yaptığım bir hareket, o hareketi yaptıktan sonra topun ellerimden kayıp gitmesi... Topun arkasından sadece bakabildim, tamamen dağıldım. Tüm takım arkadaşlarım da aynı duyguları yaşadı. Üstelik sonrasında çapraz eşleşmelerde yaşananlar dolayısıyla belki de finale kadar rahat bir yoldan gelecektik. Başarsaydık takım halinde başaracaktık, başarısız olduysak da yine takım halinde olduk.”

Erkin Ataman ve ekibini tartışmak doğru değil

Eleştiri bu işin doğasında olan bir durum. Ergin ağabey çok dominant ve sözünü sakınmayan bir insan olduğu için bu duruma herkesten daha alışkın. Ben oyuncu olarak Ergin ağabeyle çalışmaktan çok keyif aldım. Takım için çalışmasıyla, özverisiyle, tecrübesiyle bize liderlik yaptı. İyi sonuçta da kötü sonuçta da oklar oyunculara ve teknik ekibe dönüyor. Benim başta Ergin ağabey olmak üzere tüm teknik ekip için söyleyeceğim tek şey; çok fazla emek verdikleri ve çok kafa yorduklarıdır. Biz istediğimiz saha sonuçlarını alamamış olabiliriz ama teknik ekibin tecrübesini ve özverisini tartışmak doğru olmaz. Eleştiri elbet olur ama Avrupa’da tüm kupaları almış, son iki senenin Euroleague şampiyonu koçundan bahsediyoruz. Haksızlık da yapmayalım.

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Üstünlüğü kaptırdık

Turnvanın geneline bakacak olursak bireysel isimlerden çok takımların ve takım oyununun ön plana çıktığını düşünüyorum. Kadro yapılarına baktığımız zaman herkesin herkesi yenebilecek güçte olduğunu gördük. Avrupa basketbolunun seviyesinin de ne kadar yükseldiğini gördüğümüz bir turnuva oldu bu. Bütününe bakınca çok zevkli bir turnuvaydı. Sadece yıldızların değil takım oyununun ön plana çıktığı bir turnuva oldu. Sonuna kadar gidememiş olmak canımızı yakan konulardan biri tabii ki.”

Fransa'yı yenebilsek şampiyon olabilirdik

Fransa takım oyununu çok iyi oynayan bir ekip. Bunu turnuvanın genelinde gösterdiler. Ama biz bu Fransa’yı yenebilirdik. Onları yenseydik, finale, hatta şampiyonluğa kadar giden bir yolumuz olacaktı. Son yıllardaki en iddiasız kadrosuyla gelen İspanya şampiyon oldu.

Canımız yandı

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İşin şans boyutuna gelecek olursak, elbette bir takımın hatta bir oyuncunun bile gününde olması basketbolda birçok dengeyi değiştirebiliyor. Fransızların bu noktada işleri yaver gitti diyebilirim. Sonuna kadar gidememiş olmak canımızı yakan konulardan biri tabii ki. Bütününe bakınca çok zevkli bir turnuvaydı. Sadece yıldızların değil takım oyununun ön plana çıktığı bir turnuva oldu.

Bu başarısızlığı telafi edeceğiz

Maçları takımlar kazanır veya kaybeder. Karşılaşmaya etki eden bireysel performanslar elbet olur ama başarı da başarısızlık da takımındır. Ama yapacak bir şeyimiz yok, bu turnuvadaki şanssızlığımızı, başarısızlığımızı telafi edeceğimiz çok turnuva olacak. Bunlar içinde çok daha iyi çalışıp, çok daha hazır bir şekilde gelip bu formayı en iyi şekilde, gururla temsil edeceğiz

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İş yıldızlarda değil takım oyununda bitti

Turnuvanın geneline bakacak olursak bireysel isimlerden çok takımların ve takım oyununun ön plana çıktığını düşünüyorum. Turnuvanın başında bütün NBA oyuncularına bu kadar rol biçip, hepsinin tek tek olduğu takımları gösterip, bu takımlardan biri şampiyon olacak demek belki de oluşturulan en yanlış beklentiydi. Kadro yapılarına baktığımız zaman herkesin herkesi yenebilecek güçte olduğunu gördük

Bu takım gurur duyulacak bir ekip

Furkan Korkmaz, Buğrahan Tuncer’in maç sonu açıklamalarını ve Cedi’nin eşinin bu açıklamalara sosyal medyadan verdiği tepkiyi şu sözlerle değerlendirdi:

“Buğrahan’ı uzun yıllardır tanıyorum, art niyetli veya hedef gösteren bir cümle kurduğunu düşünmüyorum. Ama maçın sıcaklığı ve atmosferiyle o şekilde anlaşılmış olabilir. Gönül isterdi ki eleştirileceksek de saha içinden eleştirilelim. Takım içinde her şey hallolur, çözülür ama iş sosyal medyaya insanlar önüne geldiği zaman aşılması daha da zor oluyor. Günün sonunda baktığımız zaman bu takım gurur duyulacak bir ekip."

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Kimseye tünel eşkiyalığı şansı vermedik

Gürcistan maçında biz tünelden çıkar çıkmaz, onların oynamayan iki oyuncusu, benim sahada sürtüştüğüm Gürcistan oyuncusu ve onların iki güvenliği ile beraber bizim üstümüze doğru koşmaya başladılar. Maçta kadroda olmayan iki oyuncunun bench’te oturması da başlı başına bir saçmalık zaten. Onlar saldırınca tabi ki biz de kendimizi savunduk. Aslında içerdeki olay tamamen bundan ibaret. Onların üzerimize koşarak bize saldırması ve bizim de buna karşılık vermemiz

Dik bir şekilde ayakta durduk

Tesadüftür ki Eren Hocam bu olayın böyle olacağını hissetmiş ve yanıma geldi. Beraber orada dik bir şekilde ayakta durduk. Kimseye tünel eşkıyalığı yapma şansı vermedik. Eren Hocama da buradan teşekkür ediyorum. Gerçekten sağ olsun, diyetisyenimiz İbrahim ağabey aynı şekilde yanımdaydı. Onlar olmasaydı olaylar belki farklı yerlere gidecekti, çok daha ciddi şeyler olacaktı. Umarım bir daha bu tür olaylar yaşanmaz.”

Kalırsam elimden geleni yapacağım

Sixers'ta konferans yarı finalinin ötesini göremedik. Daha ilerisine gidecek potansiyelimiz var. Ama tabi daha önceki sohbetimizde de söylediğim gibi NBA’de bazı şeyler bizim kontrolümüzde olmuyor. Biz planlar yaparken şartlar bir anda değişebiliyor. Philadelphia’da kaldığım takdirde şampiyonluk için elimden geleni yapacağım. Bu potansiyelimiz var ve daha ileriye gitmemiz gerekiyor.

Farklı bir senaryo gerçekleşirse benim için neresi iyi olacaksa orada olmak isterim. Ben kendime güveniyorum. Sakatlık sorunumu da yavaş yavaş aşıyorum. Her şey çok daha iyi olacak