Son Dakika: Ergin Ataman'dan Fransa ve son top açıklaması! "26 yıllık kariyerimin en kötü anıydı"

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A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu'nda Fransa'ya 87-86 mağlup olarak turnuvaya dramatik şekilde veda ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma hakkında yorum yapmak istediğini ifade eden deneyimli koç, "Maç hakkında herhangi bir yorum yapmak istemiyorum. Duygusal anlamda 26 yıllık kariyerimin en kötü anıydı." ifadelerini kullandı.

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ERGİN ATAMAN'IN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE

Bu maçın değerlendirmesini yapmak çok zor. Basketbol tuhaf bir oyun. Bazen çok büyük mutluluklar veriyor, bazen de acı verici mağlubiyet yaşıyoruz takım olarak, ülke olarak. Kariyerimin belki de en can yakıcı, en ağır mağlubiyeti bu. Türk Milletine, Türk halkına galibiyeti vermeye çok yakındık ama olmadı. 2019'da Amerika maçında da aynısı olmuştu. Kısmetsizlik mi deriz, beceriksizlik mi deriz, aşırı heyecan mı deriz... Basketbol böyle bir oyun. Kazandın, hedefe ulaştın derken turnuvadan eleniyorsun.

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Son topta süremiz yoktu. Gobert atışı kaçırınca Furkan doğrusunu yaptı. Faulü soksa molamız vardı. 6 saniye kala tüm sahayı geçip böylesi bir maçta o topu değerlendirmek kolay değil. Kısmetsizlik...