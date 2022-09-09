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Türkiye-Fransa basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte EuroBasket 2022 Türkiye-Fransa basketbol maçı canlı yayın bilgileri

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#Eurobasket 2022#Türkiye#Fransa
Türkiye-Fransa basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda İşte EuroBasket 2022 Türkiye-Fransa basketbol maçı canlı yayın bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2022 21:15

Türkiye-Fransa basketbol maçı canlı yayınla heyecan dolu karşılaşmaya sahne olacak. İspanya'ya 72-69 mağlup olarak grubu ikinci sırada tamamlayan A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda Fransa ile kozlarını paylaşacak. Türkiye-Fransa basketbol son 16 turu karşılaşması Berlin'de oynanacak. Heyecan dolu karşılaşma canlı yayınla naklen ekranlara gelecek. Gözler şimdi, Türkiye-Fransa basketbol maçı canlı yayın bilgilerinde. Peki, Türkiye-Fransa basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Türkiye-Fransa basketbol maçı hakkında ayrıntılar.

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A Milli Erkek Basketbol Takımı son 16 turunda Fransa ile karşı karşıya gelecek. Türkiye 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu son maçında İspanya’ya 72-69’luk skorla mağlup oldu. Bu sonuçla milliler, 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle grup ikincisi olarak son 16 turuna yükseldi. Türkiye Fransa ile son 16 tur karşılaşmasını 10 Eylül Cumartesi günü oynayacak.

TÜRKİYE FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye A Milli Basketbol Takımımız, 2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) son 16 turunda Fransa ile 10 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 13:00'da başlayacak ve NTV kanalından canlı olarak yayınlanacak.

12 DEV ADAM'IN A GRUBU PERFORMANSI

1 Eylül Perşembe17.15 Türkiye 72–68 Karadağ
3 Eylül Cumartesi17.15 Bulgaristan 87–101 Türkiye
4 Eylül Pazar20.00 Türkiye 83–88 Gürcistan
6 Eylül Salı14.30 Belçika 63 - 78 Türkiye 
7 Eylül Çarşamba14.30 Türkiye 69-72 İspanya

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Türkiye-Fransa basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda İşte EuroBasket 2022 Türkiye-Fransa basketbol maçı canlı yayın bilgileri

 

SON DAKİKA: MİLLİ TAKIM'DA LARKİN ŞOKU! ERGİN ATAMAN KÖTÜ HABERİ VERDİ

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Shane Larkin'in elinden ameliyat olacağını ve Fransa maçında oynayamacağını açıkladı.EuroBasket 2022 son 16 turunda Fransa ile karşılaşacak olan A Milli Basketbol Takımımızda Shane Larkin şoku yaşanıyor. Başantrenör Ergin Ataman, elinden sakatlığı bulunan yıldız basketbolcunun ameliyat olması gerektiğini ve Fransa maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Milli Takım, 10 Eylül Cumartesi günü saat 13:00'da Fransa ile karşılaşacak.

Ergin Ataman'ın Larkin ile ilgili sözleri şöyle:

Larkin'in elinde ciddi bir yırtık var ve ameliyat olması gerekiyor. Topu bile tutamadığını söyledi. Maçlarda oynamayacak.

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#Eurobasket 2022#Türkiye#Fransa

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