Fransız teknik direktörden Nicolas Pepe, Wilfred Zaha ve Hakim Ziyech değerlendirmesi: Hücum gücü korkutacak | Galatasaray gruptan çıkabilir

Süper Lig’e şampiyonluk parolasıyla başlayan kulüplerden olan Trabzonspor ve Galatasaray, daha önce Avrupa’nın önemli takımlarında forma giyen futbolcuları transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Trabzonspor, bir dönem Lille ve Arsenal forması giyen Nicolas Pepe’yi transfer ederken, Galatasaray’da Manchester United ve Crystal Palace geçmişi olan Wifred Zaha’yı, Ajax ve Chelsea formalarını terleten Hakim Ziyech’i kadrosuna kattı. 2 sene Fildişi Sahili Milli Takımı’nın teknik direktörü ve 2,5 sene Fas Milli Takımı’nın yardımcı antrenörü olarak görev yapan Patrice Beaumelle, milli takımdan öğrencileri olan Nicolas Pepe, Wilfred Zaha ve Hakim Ziyech hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“NİCOLAS PEPE ÇALIŞTIĞIM EN YETENEKLİ OYUNCULARDAN, TOPLA İLİŞKİSİ ÇOK BAŞKA BİR SEVİYEDE”

Nicolas Pepe, çok fantastik bir oyuncu. Geçen sene Fransa Ligi Nice’de yalnızdı. Oynamak istiyor. Onun için oynamak önemli. Trabzonspor’da bu şansı bulacağına inanıyorum. Trabzonspor daha önce Gervinho ve Jean Evrard Kouassi gibi iki Fildişi Sahilli oyuncuları ile şampiyon oldu. Nicolas Pepe’de yetenek anlamında Trabzonspor’a çok şey katacak. Trabzonspor’un alacağı başarılarda Pepe’nin de etkisinin olacağına inanıyorum. Nicolas Pepe’nin potansiyelini konuşmaya gerek yok. Herkes biliyor zaten. O, kariyerimde çalıştığım en yetenekli oyunculardan biridir. Dripling yeteneği, topla olan ilişkisi, sürati çok başka seviyede. Marsilya’da, Fransa’ya karşı oynadığımız maçta mükemmeldi. Kamerun’daki Afrika Kupası’nda da çok iyiydi ve maçta fark yaratıyordu. Sadece biraz özgüvene ihtiyacı var. Benim takımda oynadığı dönem ona özgüven aşılıyordum. Nicolas Pepe’nin etkili olacağı bölge sisteme göre değişiklik gösteriyor. Eğer oynadığı takım çift santrfor ile maça çıkıyorsa, Pepe sağ santrfor olarak görev yapabiliyor. Lille’de oynarken bu şekilde oynuyordu. Arsenal’de sağ kanatta oynuyordu ve milli takımda da onu sağ kanatta oynatıyordum. Sol ayaklı bir futbolcu. İçeriye girip şut atmayı ve rakibi geçmeyi seviyordu. Şu an Pepe’nin ihtiyacı olan tek şey oynamak. Pepe’nin takımdaki hocası, onu nerede oynatmaya karar verirse, Pepe orada oynamayı başarabilir. Kendisi de sağ kanatta oynamayı seviyor ama forvette de oynamak onun için uygun. Tahminde bulunmam gerekirse Nicolas Pepe’nin 9 gol ve 12 asistlik bir performansla Trabzonspor’a katkı sağlayacağını düşünüyorum. Geçen sene sakatlanana kadar Nice’de sürekli oynuyordu. Ondan sonra dizinden sakatlık yaşadı. Sakatlık oyuncuları her zaman biraz da olsa etkiler. Şu an sakatlığının ne durumda olduğunu bilmiyorum ama iyi bir tedavi sürecinden geçtiğini biliyorum.

“WİLFRED ZAHA, BİR ORKESTRA ŞEFİ GİBİR. O, NE YAPACAĞI ÖNGÖRÜLEMEZ BİR OYUNCU”

Wilfred Zaha, bir orkestra şefidir. Sağ kanatta Pepe, solda da Zaha olduğu zaman Fildişi Sahili çok farklı bir takım oluyordu. Türkiye’ye gelen Fildişili oyuncuları tanıyorum zaten. Zaha’nın bence Crystal Palace’den ayrılma vakti gelmişti. Zaha’nın Galatasaray’a gelişi bence kendi açısından çok iyi oldu. Galatasaray’a transfer olması da Zaha için ayrı bir güzel. Galatasaray, taraftarı ve stadyumuyla dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesi. 30 yaşında olmasına rağmen yeni bir projeye dahil olduğu için ben Zaha’nın kendisini zorlayacağına ve gelişeceğine inanıyorum. Bazen oyuncular yeni projelere ihtiyaç duyarlar. Ondan dolayı Zaha’nın geçen sene Crystal Palace’de 28 maçta 7 gol 3 asistlik performansını aşacağını düşünüyorum. 10’dan fazla gol atıp, asist yapabilir. Zaha, sağ ayaklı bir oyuncu olduğu için sol kanatta oynaması gerekiyor. O da içeriye girmeyi, şut atmayı ve kros yapmayı seviyor. Bununla fark yaratıyor. Zaha, ne yapacağı öngörülemez bir oyuncu.

Patrice Beaumelle

“HAKİM ZİYECH VE ZAHA İLE GALATASARAY’IN HÜCUM GÜCÜ KORKUTUCU HALE GELECEK”

Hakim Ziyech, Hollanda futbolunun dünyaya armağanıdır. Mükemmel bir oyuncu. Ziyech’in sol ayağıyla yaptığı şeyleri çoğu insan eliyle yapamaz. Yeterli forma şansı bulamayıp oynayamadığı için Chelsea’de biraz hüsrana uğradı. Oradan ayrılması iyi oldu. Orta doğuya transferi gerçekleşmeyince transfer için Galatasaray iyi bir tercih oldu. Sağda Ziyech ve solda Zaha’nın olması Galatasaray’ın hücum gücünü korkutucu hale getirecektir. Bence çok iyi anlaşacaklarını düşünüyorum. Hakim Ziyech çok farklı bir oyuncu. Sahadaki her şeyi herkesten önce gören bir oyuncu. Forvet bölgesine destek verip, gol ve asist yapmayı çok seviyor ancak size değişik seçenekler de sunabilir. Mesela orta sahaya gelip topu alarak uzun oynayabilir. Hakim Ziyech, ileride Zaha, Icardi ve Bakambu’yu topla buluşturabilir. Bu da takıma hücum çeşitliliği sağlayacaktır.

“GALATASARAY, ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE SAHA VE TARAFTAR AVANTAJINI KULLANIRSA İKİNCİ TURA ÇIKABİLİR”

İsim olarak bakıldığında Zaha, Icardi ve Ziyech üçlüsü en iyi hücumculardan birkaçıdır. Icardi’ye top taşımaları gerekiyor. Bunu da birlikte oynayarak öğrenip, otomatik hale getirmeleri lazım. Icardi, yapılacak bu asistleri gole çevirebilecek bir oyuncu. Durdurulamaz bir ekip olacaklar. Şampiyonlar Ligi’nde A grubu gerçekten zor bir grup oldu. Zaha ve Ziyech, Manchester United’ı geldikleri ligden dolayı iyi tanıyorlar. Daha önce onlara karşı oynadıkları için ne göreceklerini zaten biliyorlar. Galatasaray, ikinci tura çıkma anlamında gerçekten şanslı durumda. Galatasaray evindeki maçlarda tam puan alması lazım. Taraftar ve saha avantajını kullanmaları gerekiyor.

“SÜPER LİG, SON 10 SENEDİR MÜKEMMEL BİR KALİTEYE SAHİP. TÜRKİYE’DE FUTBOL ATMOSFERİ ÇOK İYİ DURUMDA”

Türkiye Ligi, son 10 senedir mükemmel bir kaliteye sahip. Samuel Eto’o ve Didier Drogba gibi oyuncular da geldi ve orada oynadı. Dzeko, Tadic, Icardi, Zaha ve Bakambu gibi oyuncularla da kalite çok arttı. Dünyada takip edilebilir bir lig haline geldi. Türkiye Ligi’ni bende takip ediyorum. Bence futbol atmosferi ve organizasyon çok iyi durumda. Daha önce Türkiye’den gelen ve koçluğunu yaptığım oyuncularla Türkiye Ligi’ni konuşuyoruz. Onlar da organizasyonun ne kadar mükemmel olduğundan bahsediyorlardı. Bu arada stadyumları da iyi durumda. Bir gün Türkiye’de antrenörlük yapmayı istiyorum. Oradaki atmosferin başka olduğunu düşünüyorum.