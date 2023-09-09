Sezonun son çalımı: Nicolas Pepe, Trabzonspor'da!

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Süper Lig’in 4 Büyük takımı Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor arasındaki rekabet bu sezon yapılan transferlerle bambaşka bir boyuta taşındı. 4 Büyükler bu sezon başında zaten kadrolarına kattıkları birbirinden ünlü isimlerle dikkat çekerken birbirlerine attıkları transfer çalımlarıyla şimdiden 2023-24’ün unutulmaz sezonlar arasına girmesine sebep oldular. Transferde çalımı atan son takım ise Beşiktaş’ın uzun zamandır kadrosuna katmak için uğraştığı Nicalos Pepe’yi dün sabaha karşı İstanbul’a getiren Trabzonspor oldu.

Arsenal 80 milyon euro ödedi

Lille'in 2017’de 18 milyon Euro’ya alıp 2 yıl sonra 80 milyon Euro’ya Arsenal’e sattığı Fildişi Sahilli, Ada ekibinde istediğini bulamadı. Geçen yılı kiralık olarak Nice’te geçiren 28 yaşındaki futbolcu bu sezon da aynı formülle Trabzon forması giyecek. Pepe uçakta yaptığı “Başka takımlardan birçok teklifler aldım ancak bu sezon şampiyonluk yaşamak için büyük bir Türk kulübüne gelmek istedim. Bu sezon sizinle birlikte birçok başarı kazanmak istiyorum. Sizinle birlikte olmaktan çok mutluyum. Tekrar şampiyon olmak istiyorum” sözleriyle şimdiden taraftarın sevgisini kazandı.

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Büyüklerin hızına yetişilemedi

Peki bu sezon kim kime çalım attı? Beşiktaş’ın istediği Halil Dervişoğlu’nu Galatasaray, Dusan Tadic’i Fenerbahçe aldı. Siyah beyazlılar, geçen sezonki performansının ardından yeniden takıma kazandırılması beklenen Rashica ile Cimbom’dan rövanşı aldı. Galatasaray’ın yıllık ücrette anlaştığı Sebastian Szymanski’yi Fenerbahçe transfer etti. Ardından Aslan ezeli rakibinin uzun süredir takıma kazandırmaya çalıştığı Zaha’yı ve Tete’yi renklerine kattı. Fenerbahçe’nin Galatasaray’a yanıtı ise sarı kırmızılıların hedefindeki Fred’e sarı lacivertli formayı giydirmek oldu.