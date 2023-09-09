Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı, Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!

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TFF, Kerem Aktürkoğlu'nun Ermenistan maçında boyun ve göğüs travması geçirdiği için; Abdülkerim Bardakcı'nın ise hamileliğinin son döneminde olan eşinin yanında bulunması için aday kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

İşte TFF'nin duyurusu;

Kerem Aktürkoğlu dün oynanan Ermenistan karşılaşmasında boyun ve göğüs travması geçirmesi, Abdülkerim Bardakcı ise hamileliğinin son döneminde olan eşinin yanında bulunması için kendisine izin verilmesi sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı.

JAPONYA İLE HAZIRLIK MAÇI

A Milli Takım, Belçika'nın Genk şehrinde 12 Eylül Salı günü Japonya ile özel maçta karşılaşacak.