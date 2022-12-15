Fransa'dan üst üste 4. yarı final zaferi! 20 yıl sonra final dublesi...

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Fransa, Dünya Kupası tarihinde 7. kez yarı finalde yer alırken, 4. kez kazanarak finale adını yazdırmayı başardı. Horozlar kupa tarihinde yarı final mücadelesi verdikleri ilk 3 eşleşmede yenilmekten kurtulamadı. Fransızlar, İsveç 1958 .. Brezilya’ya 5-2, İspanya 1982’de Almanya’ya normal süresi 1-1, uzatma bölümü 3-3 biten maçta 5-4’lük penaltı atışlarıyla, Meksika 1986’da yine Almanya’ya 2-0 yenilerek finale çıkamadı. Fransa kendi evindeki 1998 Dünya Kupası’nda Hırvatistan’ı 2-1, Almanya 2006’da Portekiz’i 1-0, Rusya 2018’de Belçika’yı 1-0 mağlup ederek finale kalmıştı. Katar’da da Fas’ı da 2-0 ile geçen Fransa 4. kez kupada final oynama hakkını elde etti.

Dünya Kupası finalinde boy gösterecek ilk Afrika ülkesi olmayı hedefleyen Fas’ın rüyası ise dün sonlandı.

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HOROZLARDAN 20 YIL SONRA FİNAL DUBLESİ

2018 DÜNYA Kupası’nda da final oynayan ve şampiyon olan Fransa 1998- 2002’de üst üste iki final maçına çıkan Brezilya’dan sonra bunu başaran ilk takım oldu. Horozlar aynı zamanda 1986 ve 1990 Dünya Kupalarınnda final müsabakasına çıkan Almanya’nın ardından da bunu gerçekleştiren ilk Avrupa ekibi olarak adını futbol tarihine yazdı. · Bu aradaz dün Fransa’nın ilk golünü atan 4:39 - Theo Hernandez, 1958’den (2; Vava vs Fransa) bu yana Dünya Kupası yarı finallerindeki en erken golü Fas filelerine gönderdi.

DESCHAMPS GALİBİYETTE SCOLARI'Yİ YAKALADI

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, Dünya Kupası’nda çıktığı 18 maçın 14’ünden galibiyetle ayrıldı. Bu seride 2 galibiyet, 2 beraberliği bulunan Fransız çalıştırıcı, turnuva tarihinde Helmut Schön’ün (16) ardından en fazla galibiyet alan teknik adam olan Felipe Scolari’yi yakaladı ve Brezilyalı teknik adamın 2. sıradaki yerine ortak oldu.