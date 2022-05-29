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Fransa'daki Auxerre - Saint-Etienne maçında büyük olaylar çıktı! Şampiyonlar Ligi'nin ardından...

#Futbol#Fransa#Saint-Etienne
Fransadaki Auxerre - Saint-Etienne maçında büyük olaylar çıktı Şampiyonlar Liginin ardından...

Fransa Ligue 1 play-out mücadelesinde Auxerre'e penaltılarda kaybederek 2003-04 sezonundan sonra bir kez daha küme düşen Saint-Etienne'de taraftarlar sahaya inerken futbolcuları darp edip havai fişeklerle görevlilere saldırdı.

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Fransa'da dün oynanan Liverpool - Real Madrid Şampiyonlar Ligi finalinin yankıları sürerken Auxerre ile Saint-Etienne arasında oynanan maçta büyük olaylar çıktı.

Fransa Ligue 1 tarihinde Paris Saint Germain ile birlikte en çok şampiyonluk yaşayan kulüp olan Saint-Etienne, Geoffroy Guichard Stadyumu'ndaki play-out maçında Auxerre ile karşı karşıya geldi.

2. Lig ekibi Auxerre, normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren mücadelede Saint-Etienne'i penaltılarda 5-4 mağlup ederek 8 yıl aranın ardından Ligue 1'e yükselmeyi başardı.

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Fransadaki Auxerre - Saint-Etienne maçında büyük olaylar çıktı Şampiyonlar Liginin ardından...

AUXERRE YÜKSELDİ, SAİNT-ETİENNE KÜME DÜŞTÜ

Auxerre, Toulouse ve Ajaccio'nun ardından Fransa Ligue 1'e yükselen üçüncü takım olurken Saint-Etienne ise bir alt lige düştü.

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Fransa'nın en başarılı iki kulübünden biri olan Saint-Etienne, 2003-04 sezonunun ardından bir kez daha alt lige düşerken maçın bitimiyle taraftarlar sahaya indi.

TARAFTAR STADI ATEŞE VERDİ

Meşalelerle sahaya giren, rakip takım oyuncuları ve güvenlik güçlerine saldıran Saint-Etienneli taraftarlar ortalığı birbirine kattı.

Saint-Etienneli taraftarlar, soyunma odasına giden tünele meşale ve havai fişeklerlen saldırırken tüneldeki futbolcular ve görevliler yanma tehlikesi geçirdi.

Fransadaki Auxerre - Saint-Etienne maçında büyük olaylar çıktı Şampiyonlar Liginin ardından...

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNE OLAYLAR DAMGA VURDU

Dün Paris'te oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde de taraftarlarla güvenlik güçleri arasında arbede yaşanırken güvenlik zafiyeti oluşmuş ve Liverpool - Real Madrid finali tam 3 kez ertelenmişti.

Stade de France'da dün düzenlenen maç öncesinde, taraftarlar ve güvenlik güçleri arasında sinirler gerilirken birçok taraftar stada kaçak giriş yapmıştı.

Fransız polisi olayları yatıştırmakta güçlük çekerken kullandığı biber gazından çocuk taraftarlar da etkilenmişti. Birçok skandalın yaşandığı ve 36 dakika gecikmeli başlayan final sonrasında ciddi güvenlik zafiyeti meydana gelmiş ve soruşturma başlatılmıştı.

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UEFA'YA PARİS ÇAĞRISI YAPTI

İngiltere Kültür, Medya ve Spor Bakanı Nadine Dorries, binlerce bilet sahibi taraftarın takımlarını desteklemek için Paris'e gittiğini kaydederken "UEFA'yı, stadyum personeli, Fransız Polisi, Fransa Futbol Federasyonu, Merseyside Polisi ve Liverpool Futbol Kulübü ile koordinasyon içinde neyin yanlış gittiğine dair resmi bir soruşturma başlatmaya çağırıyorum." sözleriyle UEFA'ya çağrı yapmıştı.

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#Futbol#Fransa#Saint-Etienne

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