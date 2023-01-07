Fransa Milli Takımı'nda Didier Deschamps kararı! Zidane derken...

Haberin Devamı

2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin'e penaltılarla kaybeden ve dünya ikincisi olan Fransa'da teknik direktör Didier Deschamps'ın sözleşmesi uzatıldı.

Fransa Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Didier Deschamps'ın sözleşmesinin 2026 yazına kadar uzatıldığı ifade edildi. 54 yaşındaki teknik adam, 2026 Dünya Kupası sonuna kadar takımın başında olacak.

2012'de takımın başına gelen Deschamps yönetiminde Fransa; EURO 2016'da final oynamış, 2018 Dünya Kupası'nı kazanmış ve son olarak 2022 Dünya Kupası'ndan ikinci olarak tamamlamıştı.

Horozlar 2014 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda etmiş, EURO 2020'den ise çeyrek finalde elenmişti.

ZIDANE İDDİALARI VARDI

2022 Dünya Kupası öncesi ve sonrasında Fransa Milli Takımı'nda Didier Deschamps ile yolların ayrılacağı ve Zinedine Zidane'ın göreve geleceği yönünde iddialar vardı.