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Haber Giriş: 21.08.2020 - 10:54 | Son Güncelleme:

Fransa Ligue 1 keyfini Misli.com'da yaşa! TEK MAÇ'lar, CANLI YAYIN'lar...

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Fransa Ligue 1 keyfini Misli.com'da yaşa! TEK MAÇ'lar, CANLI YAYIN'lar...
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Milli futbolcularımız Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın Lille, Altay'dan transfer olan Cenk Özkaçar'ın da Lyon formasıyla mücadele edeceği Fransa Ligue 1 keyfini TEK MAÇ'lar, CANLI BAHİS'ler ve kesintisiz CANLI YAYIN'larla Misli.com'da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, haftalık net CANLI İDDAA kaybınıza %10'a varan iade de Misli.com'da!

Bu bir ilandır

Fransa Ligue 1'de sezonu bu akşam, Bordeaux ile Nantes arasında oynanacak olan karşılaşma ile açıyoruz.

Karşılaşma öncesi TEK MAÇ fırsatı, mücadele sırasında CANLI BAHİS ve kesintisiz CANLI YAYIN keyfi Misli.com'da olacak!

Bordeaux ile Nantes arasında iddaada favori olan...
Bordeaux ile Nantes arasında iddaa'da favori olan...

TÜRKLER YARIN SAHNEDE!

Lille forması giyen milli futbolcularımız Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı, sezonu Rennes ile açacak.

Sezon öncesi oynadığı 5 hazırlık maçından sadece 2 galibiyet çıkartabilen Christophe Galtier'in öğrencileri, Clement Turpin'in düdük çalacağı maçta Pierre-Mauroy'da Rennes'i ağırlayacak.

Misli.com'dan CANLI yayınlanacak karşılaşma öncesi Lille'de Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Geçen sezonun en önemli gol silahı Victor Osimhen'i Napoli'ye sattılar, yerini de hem Burak hem de Jonathan David'le doldurdular. Rennes cephesinde en dikkat çeken isim ise Real Madrid'in radarında olan 17 yaşındaki Eduardo Camavinga...

MİSLİ.COM'DA EN ÇOK OYNANAN TERCİHLER...

Karşılaşmalar iddaa bültenine yüklendiği andan itibaren Misli.com üyeleri de Fransa Ligue 1'e yoğun ilgi göstermeye başladı. İlk hafta fikstüründe 3 maça yoğunlaşıldığını görüyoruz... 

Monaco - Reims | Maç Sonucu 1
Nice - Lens | Maç Sonucu 1
Lille - Rennes | Maç Sonucu 1

Bu 3 maçın toplam iddaa oranı ise 6,46 olarak dikkat çekiyor!

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

Fransa Ligue 1 keyfini Misli.comda yaşa TEK MAÇlar, CANLI YAYINlar...

Victor Osimhen, Lille'e damga vurmuştu! İşte en iyi anları...

 

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