Fransa Ligue 1'de sezonu açıyoruz! Bordeaux ile Nantes arasında iddaa'da favori olan...

Bu bir ilandır

BORDEAUX

- Geçtiğimiz sezondan sakatlığı devam eden stoper Pablo ve ofansif yönü kuvvetli orta saha oyuncusu Yacine Adli, Bordeaux adına sezonun ilk maçını kaçıracak.

- Paulo Sousa ile yollar ayrıldı, "Les Girondis" yeni sezona Jean-Louis Gasset ile başlıyor. Bu aynı zamanda 3'lü savunma düzeninden vazgeçip 4'lü savunma düzenine geçmek demek...

- Hazırlık döneminin son bölümüne yetişen sol bek Loris Benito ve Mexer'in ilk 11'de olması beklenirken, bir diğer stoper Vukasin Jovanovic yedekte maça başlayacak.

- Takımın kaptanlığını uzun yıllar Arsenal'de forma giyen Laurent Koscielny yapıyor.

NANTES

- Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs nedeniyle 5 kişinin karantina altına alındığı açıklanan Nantes'ta, en az 3 ismin sezonun açılış maçı öncesi kadroda olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

- Orta sahadan Mehdi Abeid, Ludovic Blas ve Abdoulaye Toure şüpheli, Liverpool'dan kiralanan Pedro Chirivella ilk 11'de başlayabilir.

- Hücumdaki en önemli silahlar, altyapıdan çıkan Imran Louza ile PSG geçmişi olan Kalifa Coulibaly olacak.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasındaki son 3 maç "2.5 ALT" bitti.

- İki takım arasında oynanan son 5 maçın 4'ünü Bordeaux kazandı. (1 Nantes galibiyeti)

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