Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Fransa Futbol Federasyonu'nda deprem! Zidane sözleri tepki çeken başkan Noel Le Graet görevden alındı

Güncelleme Tarihi:

#Zidane#Noel Le Graet#Fransa
Fransa Futbol Federasyonunda deprem Zidane sözleri tepki çeken başkan Noel Le Graet görevden alındı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2023 16:57

Fransa Futbol Federasyonu Yürütme Komitesi, federasyon başkanı Noel Le Graet'in görevinden alındığını açıkladı. Hakkında taciz iddiaları bulunan Le Graet son olarak milli takım efsanesi Zinedine Zidane ile ilgili yaptığı açıklamalarla tepki çekmişti.

Haberin Devamı

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, federasyon yürütme komitesinin olağanüstü toplantısı sonucunda görevinden alındı. Fransa Futbol Federasyonu Yürütme Komitesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bugün Paris'te yapılan olağanüstü toplantı sonucunda Spor Bakanlığı tarafından açılan soruşturmanın sonucuna kadar görevinden çekilmeyi kabul etmiştir. YürütmeKomitesi ayrıca Fransa Futbol Federasyonu genel müdürü Florence Hardouin'i de görevden almaya karar vermiştir.

Bu kararları sonucu olarak Fransa Futbol Federasyonu başkan yardımcısı olarak görev yapan Philippe Diallo'nun geçici olarak bu iki göreve bakacak.

Komite ayrıca Didier Deschamps ile 2026 yılına kadar yapılan yeni sözleşmeyi de onaylamıştır.

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Beşiktaşta Weghorst için sıcak gelişme Aboubakara resmi teklif...Son dakika: Beşiktaş'ta Weghorst için sıcak gelişme! Aboubakar'a resmi teklif...Haberi görüntüle

Noel Le Graet, ZIDANE İLE İLGİLİ NE DEMİŞTİ?

Haberin Devamı

Milli Takım teknik direktörü Didier Deschamps'ın sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatılmasının ardından RMC Sport'a bir röportaj veren Le Graet, Fransız efsane Zidane'ın da boşta olduğunun hatırlatılması üzerine; "Zidane, Brezilya'ya mı gidiyormuş? Diyecek hiçbir şeyim yok. Nereye isterse gitsin. Avrupa'da büyük bir kulübe de gidebilir, milli takım da çalıştırabilir. Benim derdim değil. Beni arasa telefonunu açmam. Kesinlikle açmam. Hem açıp ne diyeceğim? 'Merhaba beyefendi, üzülme, bir kulüp bulursun, aramaya devam et. Ben de Deschamps ile yola devam ediyorum' mu diyeceğim? Zidane da kendisine bir kulüpte veya milli takım da özel bir program ayarlayabilir" sözlerini kullanmış ve ortalık karışmıştı.

Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Kylian Mbappe başta olmak üzere Fransız kamuoyundan Le Graet'e büyük tepki yükselmiş, Real Madrid dahi kınama açıklaması yapmıştı.

ÖZÜR DİLEDİ

Tepkilerin artmasının ardından Le Graet, Zidane hakkında yaptığı açıklamalar için özür diledi.

"RMC'ye vermemem gereken bir röportaj verdim çünkü onlar, Fransız futbolunun iki büyük ismi olan Didier ve Zinedine Zidane'a karşı çıkarak tartışma arıyorlardı. Yanlış anlaşılmaya neden olan bazı biçimsiz sözler söylediğimi kabul ediyorum. Onun oyunculuğu ve teknik direktörlüğü hakkındaki düşüncelerimi kesinlikle yansıtmayan bu sözler için özür dilerim."

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Zidane#Noel Le Graet#Fransa

BAKMADAN GEÇME!

BİŞEKTOMİ DOSYASI | Yanaklar eriyip gidiyor, yüzler inceliyor ama bu işlemin hiç riski yok mu

BİŞEKTOMİ DOSYASI | Yanaklar eriyip gidiyor, yüzler inceliyor ama bu işlemin hiç riski yok mu?

#Estetik
El Chaponun oğlu Ovidio Guzman film gibi bir operasyonla yakalandı... Bundan sonra ne olacak Dünyanın en güçlü kartelinin en zayıf halkası

El Chapo'nun oğlu Ovidio Guzman film gibi bir operasyonla yakalandı... Bundan sonra ne olacak? 'Dünyanın en güçlü kartelinin en zayıf halkası'

#Ovidio Guzman
Ağlayan yönetici gitti, yerine ağlatan yönetici geldi... Twitterdaki sağ kolu Ella Irwin, Elon Muska ne kadar dayanabilecek

'Ağlayan yönetici' gitti, yerine 'ağlatan yönetici' geldi... Twitter'daki sağ kolu Ella Irwin, Elon Musk'a ne kadar dayanabilecek?

#Ella Irwin