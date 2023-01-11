Fransa Futbol Federasyonu'nda deprem! Zidane sözleri tepki çeken başkan Noel Le Graet görevden alındı

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Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, federasyon yürütme komitesinin olağanüstü toplantısı sonucunda görevinden alındı. Fransa Futbol Federasyonu Yürütme Komitesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bugün Paris'te yapılan olağanüstü toplantı sonucunda Spor Bakanlığı tarafından açılan soruşturmanın sonucuna kadar görevinden çekilmeyi kabul etmiştir. YürütmeKomitesi ayrıca Fransa Futbol Federasyonu genel müdürü Florence Hardouin'i de görevden almaya karar vermiştir.

Bu kararları sonucu olarak Fransa Futbol Federasyonu başkan yardımcısı olarak görev yapan Philippe Diallo'nun geçici olarak bu iki göreve bakacak.

Komite ayrıca Didier Deschamps ile 2026 yılına kadar yapılan yeni sözleşmeyi de onaylamıştır.

Noel Le Graet, ZIDANE İLE İLGİLİ NE DEMİŞTİ?

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Milli Takım teknik direktörü Didier Deschamps'ın sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatılmasının ardından RMC Sport'a bir röportaj veren Le Graet, Fransız efsane Zidane'ın da boşta olduğunun hatırlatılması üzerine; "Zidane, Brezilya'ya mı gidiyormuş? Diyecek hiçbir şeyim yok. Nereye isterse gitsin. Avrupa'da büyük bir kulübe de gidebilir, milli takım da çalıştırabilir. Benim derdim değil. Beni arasa telefonunu açmam. Kesinlikle açmam. Hem açıp ne diyeceğim? 'Merhaba beyefendi, üzülme, bir kulüp bulursun, aramaya devam et. Ben de Deschamps ile yola devam ediyorum' mu diyeceğim? Zidane da kendisine bir kulüpte veya milli takım da özel bir program ayarlayabilir" sözlerini kullanmış ve ortalık karışmıştı.

Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Kylian Mbappe başta olmak üzere Fransız kamuoyundan Le Graet'e büyük tepki yükselmiş, Real Madrid dahi kınama açıklaması yapmıştı.

ÖZÜR DİLEDİ

Tepkilerin artmasının ardından Le Graet, Zidane hakkında yaptığı açıklamalar için özür diledi.

"RMC'ye vermemem gereken bir röportaj verdim çünkü onlar, Fransız futbolunun iki büyük ismi olan Didier ve Zinedine Zidane'a karşı çıkarak tartışma arıyorlardı. Yanlış anlaşılmaya neden olan bazı biçimsiz sözler söylediğimi kabul ediyorum. Onun oyunculuğu ve teknik direktörlüğü hakkındaki düşüncelerimi kesinlikle yansıtmayan bu sözler için özür dilerim."