Son dakika: Beşiktaş'ta Weghorst için sıcak gelişme! Aboubakar'a resmi teklif...

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Beşiktaş'ta Wout Weghorst ile ayrılık anbean yaklaşıyor. Manchester United'dan teklif alan ve gitmek isteyen Hollandalı golcü konusunda bu sabah sıcak bir gelişme yaşandı.

Dünya Kupası'nda Hollanda formasıyla sergilediği performansla bir anda Premier Lig devi Manchester United'ın transfer radarına giren Wout Weghorst, geride kalan hafta oynanan Kasımpaşa maçında attığı gol sonrası ve bitiş düdüğünün ardından taraftara veda edip duygusal anlar yaşamıştı.

ŞENOL GÜNEŞ DOĞRULADI

Kasımpaşa maçının ardından basın toplantısında konuya ilişkin konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise "Veda etmesi için seyirciye selam etmesi yetmiyor. Kulüple de konuşması lazım. Böyle bir şey olmadı. Gelişmeyi ben de duydum. Henüz net değil. “Bana derseniz ki, bırakır mısınız Weghorst'u? Cenk Tosun'da da böyle bir şey olmuştu. Gelişmeleri bilmiyoruz. Olup olmayacağını bilmiyoruz. Transfere teknik olarak olumlu bakmam. Ancak, ekonomik ve idari tarafı var. Oyuncunun isteği var" açıklamasıyla ayrılık iddialarını doğrulamıştı.

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CEYHUN KAZANCI: BİZ KABUL EDERSEK SÖZLEŞME FESİH OLUR

Konuya ilişkin NTV Spor'a konuşan Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ise "Weghorst neden taraftara veda etti, neden öyle bir hareket yaptı anlamadım. Şu an bizim futbolcumuz. Burnley ile sözleşmemizde devre arası geri dönmesini veya ayrılmasını içeren bir madde yok. Sözleşmemiz sezon sonunda bitiyor. Eğer Manchester United veya başka bir takım Wegnorst’u isterse zaten Burnley ile görüşecek. Burnley o zaman bizimle temasa geçip ayrılık şartlarını görüşecek. Biz kabul edersek sözleşme fesih olur. Aksi taktirde sezon sonuna kadar bir yere gidemez. Ayrılığa onay vermemizin de bir karşılığı olur. Örnek veriyorum. Burnley bize ‘Weghorst için şu takımla anlaştık. Bonservis bedelinin yarısını size veriyoruz.’ diyebilir. Bu farklı bir şart da olabilir. O zaman oturur konuşuruz." açıklamasını yapmıştı.



BUGÜN ANTRENMANA ÇIKMADI

Kasımpaşa maçı sonrası çıkan transfer haberleri sonrası Salı günü İstanbul'dan ayrılacağı iddia edilen Weghorst, dün yapılan antrenmanda takımla çalışmıştı. Hollandalı golcü bu sabah yapılan antrenmanda takımla çalışmadı. A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin haberine göre ağrısı olduğunu dile getiren Weghorst, salonda bireysel çalışma yaptı.

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MANCHESTER UNITED ILE BURNLEY ANLAŞTI! BEŞİKTAŞ NE KADAR KAZANACAK?

Dış basında çıkan haberlere göre Manchester United, Weghorst'un bonservisini elinde bulunduran Burnley ile yaklaşık 10 milyon euroluk bir paket karşılığında anlaşmaya vardı. Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş, kiralık anlaşmadan çıkmak karşılığında 3 milyon euro bandında bir gelir elde edecek.

MENAJERİ TESİSLERDE KULÜPLE GÖRÜŞTÜ

Wout Weghorst'un menajeri Simon Cziommer, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi. Cziommer, Beşiktaş Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile Weghorst’un takımdan ayrılmasıyla alakalı görüşme yaptı.

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BEŞİKTAŞ'TAN WEGHORST'A: YERİNE BİRİNİ ALMADAN BIRAKMAYIZ

A Spor muhabiri Sercan Dikme, Beşiktaş ile Weghorst arasında gerçekleşen görüşme hakkında da bilgiler verdi. Siyah-beyazlı yönetimin Hollandalı golcüye; "Senin yerine transfer yapmadan, bir oyuncuya imzayı attırmadan seni bırakmayız. İsediğimiz santrforu bulamazsak takımda kalman gerekecek." dediği belirtildi.

TEN HAG'IN SEMTİNDE EV TUTULDU

Beşiktaş’ta Kasımpaşa maçında taraftara veda eden Wout Weghorst kariyerine Manchester United’da devam etmeye hazırlanırken ayrılık kararının perde arkası netleşti.

18 Ağustos’ta Daantje ismini verdikleri kızının dünyaya gelmesinin ardından eşi Nikki van Esch Weghorst, İstanbul’a gelmeyi hiç istemedi. Bu nedenle transfer de uzarken aile daha sonra Türkiye’ye gelse de adaptasyon sürecini bir türlü atlatamadı. Bu durumdan rahatsız olan Weghorst menajerinden kendisine kulüp bulmasını istedi.

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İlk başta arayışlardan olumlu sonuç çıkmazken Hollanda’nın Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından ManU’nun hocası Erik ten Hag direkt golcü futbolcuyu aradı. İkili Hollanda’nın Haagsbergen kasabasında bir araya gelirken Hag vatandaşına Ronaldo’nun ayrılığı sonrası kendisini takımda görmek istediğini, “Evet” demesi durumunda kulüplerin anlaşmaya hazır olduğunu iletti. Wout Weghorst teklifi kabul ederken eşi de hemen Manchester kentine gidip Erik Ten Hag’ın semtinden ev tuttu, hatta taşındı.

BAŞKAN ÇEBİ, ABOUBAKAR İLE GÖRÜŞTÜ! TEKLİF...

Weghorst cephesinde bunlar yaşanırken bir yandan da Vincent Aboubakar ile resmi görüşme yapıldı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kamerunlu golcü ile görüştü. Beşiktaş'ın yıllık 2.5 milyon eurodan 2.5 yıllık sözleşme teklifine Aboubakar'ın sıcak baktığı belirtildi. 30 yaşındaki golcü maç başı da 5 bin euro kazanacak.

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AL NASSR İLE SÖZLEŞMESİNİ FESHETMESİ BEKLENİYOR! RONALDO VE YABANCI SINIRI DETAYI...

Al Nassr ile bir yılı opsiyonlu 1,5 yıllık daha sözleşmesi bulunan ABOUBAKAR'ın Suudi Arabistan kulübüyle sözleşmesini feshetmesi bekleniyor. Kadrosuna Cristiano Ronaldo'yu katan Al Nassr'ın yabancı oyuncu kontenjanında Ronaldo için yer açmak için Aboubakar'ı gözden çıkarması bekleniyor.

Kamerunu golcü, kulübüyle sözleşmesini feshettikten sonra Beşiktaş ile resmi olarak masaya oturacak.