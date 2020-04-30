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İHA
Haber Giriş: 30.04.2020 - 11:21,Son Güncelleme:

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Avrupa ülkelerine Corona virüsü baskısı!

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Avrupa ülkelerine Corona virüsü baskısı!
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Fransa'da liglerin iptal edilmesinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, diğer ülkelerin de ligleri iptal etmesi için görüşüyor. İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya'yla görüşen Macron, Fransa'nın aldığı bu kararın örnek olmasını ve diğer ülkeleri teşvik etmesini umuyor.

Fransa'da liglerle ilgili alınan karar Avrupa'da bütün dengeleri değiştirdi. Ligdeki ekiplerden Paris Saint-Germain ve Lyon'un Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmesi, UEFA'nın da planlarını bozarken Fransa'dan bir hamle daha geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın önde gelen liglerinin yeniden başlamaması için temaslarda bulunuyor. UEFA'nın 55 üye ülke federasyonuyla yaptığı toplantıda liglerin tamamlanmasını istemesinin ardından Fransa, sezonu iptal ederken, diğer ülkelerin de benzer bir karar almasını istiyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Spor Bakanı Roxana Maravineanu, İngiltere, İspanya, İtalya ve Almanya gibi Avrupa'nın önde gelen liglerin de iptal edilmesi için temaslara başladı. Fransa'nın aldığı kararın örnek teşkil edeceğine inanan Macron, diğer ülkelerin kendilerini takip etmesi durumunda UEFA'nın, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi organizasyonlarını iptal etmekten başka seçeneğinin kalmayacağını düşünüyor.

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Fransa Cumhurbaşkanı Macrondan Avrupa ülkelerine Corona virüsü baskısı

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