Frankurt - Fenerbahçe maçında VAR'ın atladığı ihlal! Galatasaray'ın Lazio zaferi ve o kritik gol...

Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi grup başlangıcından 4 puan çıkarmayı başarırken, karşılaşmalardan öne çıkan konuları Okay Karacan ve eski hakem-spor yazarı Murat Fevzi Tanırlı değerlendiriyor.
- Galatasaray ve Fenerbahçe'den Avrupa'da kritik 4 puan!
- Galatasaray'ın İtalyan kulüplerine üstünlüğü...
- Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçında VAR'ın atladığı ihlal?
Okay Karacan, Murat Fevzi Tanırlı ve Uğur Yapıcı canlı yayında değerlendiriyor.
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