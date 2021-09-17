Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son dakika Hollandada büyük şok: Oklu saldırıda iki kişi öldüSon dakika! Hollanda'da büyük şok: Oklu saldırıda iki kişi öldü!#HOLLANDA
Son dakika... Sağlık Bakanlığından yeni karantina kararı: Negatif ve aşılı temaslıya izolasyon yokSon dakika... Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karantina kararı: Negatif ve aşılı temaslıya izolasyon yok#Sağlık Bakanlığı
TCMB, reeskont kredileri kullanım ve geri ödeme koşullarında değişikliğe gittiTCMB, reeskont kredileri kullanım ve geri ödeme koşullarında değişikliğe gitti#Dolar
Dizi setini kasıp kavurdu, çareyi karakterini öldürmekte buldularDizi setini kasıp kavurdu, çareyi karakterini "öldürmekte" buldular#Patrick Dempsey
Antalyada sitede köpek besleyen Başaslan çiftine palalı saldırıda yeni görüntüAntalya'da sitede köpek besleyen Başaslan çiftine palalı saldırıda yeni görüntü#Antalya
Frankurt - Fenerbahçe maçında VARın atladığı ihlal Galatasarayın Lazio zaferi ve o kritik gol...Frankurt - Fenerbahçe maçında VAR'ın atladığı ihlal! Galatasaray'ın Lazio zaferi ve o kritik gol...#Uefa Avrupa Ligi
Türkiye güzeli Dilara Korkmaz’dan ‘torpil’ tepkisiTürkiye güzeli Dilara Korkmaz’dan ‘torpil’ tepkisi#Dilara Korkmaz
Son dakika: Putinden flaş Afganistan açıklamasıSon dakika: Putin'den flaş Afganistan açıklaması#Putin
Son dakika... 7 kişiyle geldiler, polisi duyunca kaçtılar İşte dev borsada yaşananların perde arkasıSon dakika... 7 kişiyle geldiler, polisi duyunca kaçtılar! İşte dev borsada yaşananların perde arkası#Çiçek
BALda yeni sezon 30-31 Ekimde başlayacakBAL'da yeni sezon 30-31 Ekim'de başlayacak#Bölgesel Amatör Lig
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Frankurt - Fenerbahçe maçında VAR'ın atladığı ihlal! Galatasaray'ın Lazio zaferi ve o kritik gol...

#Uefa Avrupa Ligi#Fenerbahçe#Galatasasaray

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray, dün gece oynanan maçları avantajlı skorlarla tamamladı. Spor Arena Youtube kanalında gecenin tüm detaylarını değerlendiriyoruz.

Haberin Devamı

Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi grup başlangıcından 4 puan çıkarmayı başarırken, karşılaşmalardan öne çıkan konuları Okay Karacan ve eski hakem-spor yazarı Murat Fevzi Tanırlı değerlendiriyor.

- Galatasaray ve Fenerbahçe'den Avrupa'da kritik 4 puan!
- Galatasaray'ın İtalyan kulüplerine üstünlüğü...
- Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçında VAR'ın atladığı ihlal?

Okay Karacan, Murat Fevzi Tanırlı ve Uğur Yapıcı canlı yayında değerlendiriyor.
Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın...

İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uefa Avrupa Ligi#Fenerbahçe#Galatasasaray