Son Dakika: Frankfurt - Fenerbahçe maçında Mesut Özil'e tepki! Verdiği karşılık olay oldu...

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UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de yıldız isim Mesut Özil, maçın ikinci yarısında rakip taraftarlarla ilginç bir diyalog yaşadı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Demir Grup Sivasspor maçının 11’ine göre 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Pereira; Berisha yerine Valencia’ya, Zajc yerine Mert Hakan’a, Muhammed yerine Ferdi’ye, Tisserand yerine Serdar’a görev verdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona ererken, ikinci yarının hemen başında Mesut Özil ile Frankfurt taraftarı arasında gerilim yaşandı.

MESUT'TAN RAKİP TARAFTARA ÖPÜCÜK

49. dakikada kazanılan köşe vuruşunu kullanmak için köşe gönderine yönelen Mesut Özil'e Frankfurt taraftarı önce ıslıklarla tepki gösterdi, sonrasında ise yabancı madde attı. Atılan maddeler Mesut'a isabet etmezken, tecrübeli futbolcu bu tepkiye ilginç bir şekilde karşılık verdi.

Mesut Özil Frankfurt taraftarlarına öpücük gönderirken, Alman taraftarların tepkisi bu hareket sonrası artarak devam etti.

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İYİ FORMU SÜRÜYOR

Sezona Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'a karşı attığı golle başlayan Mesut Özil, iyi formunu Almanya deplasmanında da sürdürdü.

33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertlileri 10. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçirmeyi başardı.

Mesut Özil, bu sezon forma giydiği 6 maçta 2 gol ve 1 asistle Fenerbahçe'ye katkı yaptı.

PEREIRA'DAN BÜYÜK ÖVGÜ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira da Frankfurt maçı öncesi yaptığı açıklamada tecrübeli futbolcuya övgüler yağdırmıştı.

Pereira açıklamasında, "Mesut Özil tam bir takım oyuncusu. Kalitesiyle takıma yardımcı olmak istiyor. Sadece taktiksel anlamda değil takımın kaptanlarından bir tanesi. Kaptan olarak da takıma yardım ediyor. Bizim için, oyuncularımız için, taraftarımızın için çok önemli bir oyuncu" ifadelerini kullanmıştı.