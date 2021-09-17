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Eintracht Frankfurt 1-1 Fenerbahçe (Maçın özeti ve golleri)

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Eintracht Frankfurt 1-1 Fenerbahçe (Maçın özeti ve golleri)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Eintracht Frankfurt ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, bu sezon oynadığı 7 karşılaşmada da mağlubiyet almamayı başardı.

Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçından en özel fotoğraflarEintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçından en özel fotoğraflar
Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçından en özel fotoğraflar

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Eintracht Frankfurt ile deplasmanda kozlarını paylaştı.

Son Dakika: Frankfurt - Fenerbahçe maçında Mesut Özile tepki Verdiği karşılık olay oldu...

Son Dakika: Frankfurt - Fenerbahçe maçında Mesut Özil'e tepki! Verdiği karşılık olay oldu...

Sarı-lacivertlilerin öne geçtiği mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin golü 11. dakikada Mesut Özil'den gelirken ev sahibi ekip 41. dakikada Lammers ile skoru dengeledi.

Bu sonuçla birlikte iki takım da Avrupa Ligi gruplarına birer puanla başladı. Ayrıca sarı-lacivertlilerin bu sezonki yenilmezlik serisi de 7 maça çıktı.

UZATMADA GOL SAYILMADI

Fenerbahçe, 90+2. dakikada Pelkas ile penaltıyı kaçırırken dönen topu Berisha tamamladı ve top ağlarla buluştu. Ancak VAR incelemesinin ardından Berisha'nın golü iptal edildi.

Puan durumu;

1- Olympiakos - 3 puan
2- Eintracht Frankfurt - 1 puan
3- Fenerbahçe - 1 puan
4- Royal Antwerp - 0 puan

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada ilk gol pozisyonunu yakalayan Fenerbahçe oldu. Ev sahibi ekibin kullandığı köşe vuruşundan sonra kontra atağa çıkan sarı-lacivertlilerde Gustovo'nun pasında defansın arkasında topla buluşan Rossi, kaleci Trapp ile karşı karşıya kaldı. Rossi'nin şutunda topu kaleci kontrol etti.

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10. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan geliştirilen atakta Mesut Özil çizgiye indikten sonra topu Mert Hakan'la buluşturdu. Mert Hakan'ın gelişine vurduğu top direkten döndü. Ardından gelişen pozisyonda topu önünde bulan Rossi'nin sağ köşeye attığı şutu kaleci Trapp çeldi. Kaleciden dönen meşin yuvarlağı Mesut Özil ağlarla buluşturdu: 0-1.

23. dakikada Eintracht Frankfurt'un sağdan geliştirdiği atakta Kostic'in pasında topla bulaşan Sow'un şutu sonrası meşin yuvarlak Fenerbahçe defansından döndü.

40. dakikadaki Fenerbahçe atağında Mert Hakan'ın pasında Mesut Özil topu ceza sahsı çizgisinde bulunan Valencia ile buluşturdu. Valencia'nın sert şutunda meşin yuvarlak rakibe çarparak kornere gitti.

41. dakikada Eintracht Frankfurt 1-1'lik eşitliği sağladı. Sol taraftan kontra atak geliştiren ev sahibi ekipte Kostic, ceza sahasına girdikten sonra uygun durumda bulunan Lammers'i topla buluşturdu. Lammers meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sonuçlandı.

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52. dakikada sol kanattan geliştirdiği atakta Kostic'in ortası sonrası ceza sahası içinde Borre'nin kafa vuruşunda, Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırdı.

55. dakikada Fenerbahçe'de Rossi, sol kanattan ceza sahasına hızlı bir şekilde girdi. Çizgiye inen Rossi'nin ortasına N'Dicka ayak koydu.

63. dakikada Da Costa'nın kaleci Trapp'a geri pasında Valencia araya girmek istedi. Trapp hızlı davrandı ve topu ayağıyla uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

75. dakikada Eintracht Frankfurt'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Kostic, ceza sahasında topla buluştu. Bu oyuncunun şutunda kaleci Altay topu çıkardı.

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90 2. dakikada Rossi’nin ara pasına hareketlenen Pelkas'ı ceza sahasında kaleci Trapp'ın düşürmesiyle Fenerbahçe penaltı kazandı. Pelkas’ın kullandığı penaltıda meşin yuvarlak kaleci Trapp’dan döndü. Pozisyonun devamında Berisha meşin yuvarlağı filelere gönderdi ancak hakem ofsayt kararı vererek bu golü geçerli saymadı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

İLK 11'LER

Eintracht Frankfurt: Trapp; Durm, N'Dicka, Hinteregger, Da Costa; Sow, Jakic; Kamada, Lammers, Kostic; Borre.

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Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Luiz Gustavo, Ferdi, Mesut Özil, Rossi, Valencia

 

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