Franck Ribery'den Galatasaray paylaşımı! Fenerbahçe detayı...

Türkiye'de yalnızca 1 sezon forma giymesine karşın, oynadığı oyun ve sarı kırmızılı takımdan ayrılış biçimiyle hafızalarda yer edinen Franck Ribery, 2004-05 sezonunda Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan kupa finalinde attığı golü paylaştı.

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 5-1 mağlup ederek kupaya uzandığı maçta ilk golü atan Ribery, bu golü sosyal medya hesabından paylaştı.

Fenerbahçe'ye attığı golü Türkçe mesajla paylaşan 38 yaşındaki futbolcu, "Çok özel bir maçta çok ayrı bir galibiyet!" notunu düştü.

Futbol kariyerinin artık sonlarına gelen Ribery, İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'da forma giyiyor.

Franck Ribery'nin derbi paylaşımı https://t.co/89DnGjursW — Spor Arena (@sporarena) May 11, 2021

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