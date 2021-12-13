Formula 1’de yeni bir çağı başlatan yarış

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Max Verstappen ile Lewis Hamilton arasındaki savaş 5 kırmızı ışığın sönmesi ile başladı. Hamilton yaklaşık yarım saniye daha iyi reaksiyon ile kalkış yaptığından ilk viraj gelmeden Verstappen’i geçmeyi başardı. Lando Norris de iyi kalkış yapamayınca Sergio Perez’e geçildi.

FİA ‘OYNA, DEVAM’ DEDİ!

Nefesimizi kesen yarıştaki ilk olay henüz ilk turda 7. virajda yaşandı. Atak yapan Verstappen sert ve geç frenleme ile Hamilton’u dışarı itince, Mercedes pilotu, Verstappen’in önüne tekrar dışarıdan geldi. Bu olaya Red Bull tarafı itiraz edip Hamilton’un yeri geri vermesi gerektiğini iletti ancak FIA “Oyna, devam” dedi! Ardından Hamilton tempoyu artırıp farkı açtı. İlk pite gelen de Verstappen oldu ve orta hamur lastiği taktı.

PEREZ’DEN TARİHİ SAVUNMA

39. turda Antonio Giovinazzi yarış dışı kalıp pist kenarına çekince Sanal Güvenlik Aracı sistemi devreye girdi. Bu fırsattan yararlanan Verstappen yeni lastik taktı. Buradan sonra Hamilton’a karşı Sergio Perez’in tarihi savunması ile 10 saniyeye yakın olan Verstappen-Hamilton farkı 2 saniyeye kadar indi.

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53. turda arkadan kayma yaşayan Williams pilotu Nicholas Latifi duvara vurdu ve Güvenlik Aracı piste girdi. Önde giden Hamilton pit girişini kaçırınca Verstappen fırsatı bulur bulmaz pite girdi ve yeni sert hamurlu lastiği taktı.

HAMİLTON ‘OH BE’ DEDİ ANCAK...

Yarışın kaderi güvenlik aracından sonra değişti. Şampiyonluğa rahat şekilde önde giden Hamilton, FIA’nın “Tur yemiş pilotlar yerlerini değiştirmeyecek” kararının ardından “Oh be!” dedi. Ardından FIA kararını değiştirerek Verstappen’in tekrar Hamilton’un arkasına yerleşmesine izin verdi. Güvenlik aracı çıkar çıkmaz atak yapan Verstappen son turda liderliği aldı turbo-hibrit çağdaki Hamilton dominasyonuna son verdi.