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Son Dakika Haberi... Formula 1'de şampiyon Max Verstappen! Hamilton'ın serisi sona erdi

#F1#F1 Hangi Kanalda#Formula 1 Yarışı
Son Dakika Haberi... Formula 1de şampiyon Max Verstappen Hamiltonın serisi sona erdi

Max Verstappen, Formula 1'de Abu Dabi Grand Prix'sinin son turunda Lewis Hamilton'ı geçti ve şampiyonluğa ulaştı.

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Max Verstappen, Formula 1'de Abu Dabi Grand Prix'sini kazanarak ilk kez dünya şampiyonu oldu.

Lewis Hamilton ise son turda yerini kaybetti ve hem yarışı hem pilotlar şampiyonasını ikinci sırada tamamladı.

Son 4 sezonda şampiyonluğa ulaşan Hamilton'ın serisi de bitmiş oldu.

8 YIL SONRA GELEN ZAFER

Formula 1'de Dünya Şampiyonluğu kazanan ilk Hollandalı pilot olan Max Verstappen, Sebastian Vettel'in (2010-2013 arasında) ardından bunu başaran ikinci Red Bull sürücüsü oldu.

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YARIŞTA NELER YAŞANDI?

58: Tur: Son tur Verstappen, Hamilton'ı geçerek yarışı kazandı.

53. Tur: Güvenlik aracı piste girdi, Verstappen ve Perez yumuşak lastikleri taktı ve fark azaldı.

48. Tur: Lewis Hamilton, Ocon'a tur bindirdi ve trafikten önünde sadece Alonso kaldı. Hamilton ile Verstappen arasındaki fark 12.1 saniye oldu.

42. Tur: Taze lastiklerle yoluna devam eden Verstappen, farkı 14.7 saniyeye indirdi.

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38. Tur: Max Verstappen sanal güvenlik aracının girmesiyle pit stop yaptı. Hamilton ile Verstappen arasındaki fark 16 saniye oldu.

32. Tur: Lider Hamilton ile Verstappen arasındaki fark yeniden 5 saniyenin üstüne çıktı. 

28. Tur: Kariyerinin son yarışına çıkan Kimi Raioken, yarış dışı kaldı.

22. Tur: Lewis Hamilton, Sergio Perez ile girdiği liderlik mücadelesinde zaman kaybetti. Max Verstappen farkı bu sayede 9 saniyeden 2 saniyeye indirdi.

15. Tur: Max Verstappen ve Lewis Hamilton, ilk pit stoplarını yaptı ve sert hamurlara geçtiler.

10. Tur: Yarışa yumuşak lastiklerle başlayan Max Verstappen, takımına "Arka lastiklerde sıkıntı başladı!" dedi.

1. Tur: Şampiyonun belli olacağı Abu Dabi yarışında start verildi. Startta Hamilton, Verstappen'i geçerek ilk sırayı aldı. Liderliği geri almak için 7. virajda atak yapan Verstappen, virajı içten almak istediği sırada Hamilton ile temas yaşadı. Lewis Hamilton sonrasında pist dışından dönerek lider olarak yoluna devam etti. Bu durum için bir inceleme kararı çıkmadı.

 

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