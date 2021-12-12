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Formula 1'de tarihi son! Şampiyon Verstappen'den ilk sözler: 'Çılgınca, inanılmaz'

#Max Verstappen#Formula 1#Lewis Hamilton
Formula 1de tarihi son Şampiyon Verstappenden ilk sözler: Çılgınca, inanılmaz

Formula 1 Abu Dabi Grand Prix'sini son turda kazanarak kariyerinin ilk dünya şampiyonluğuna ulaşan Max Verstappen büyük mutluluk yaşadı. Yarıştan sonra gözyaşlarını tutamayan Verstappen, "Kramp giriyor bacaklarıma. Çılgınca. Takımım bunu hak etti. Onlarla çalışmaktan çok mutluyum." dedi.

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Formula 1'de sezonun son yarışı olan Abu Dabi Grand Prix'si, tarihin en unutulmaz yarışlarından birine sahne oldu ve Red Bull Pilotu Max Verstappen, son turda lider Lewis Hamilton'ı geçti ve hem yarışı hem de şampiyonluğu kazandı.

Kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu elde eden Max Verstappen, büyük sevinç yaşadı ve yarış sonrasında gözyaşlarını tutamadı.

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Yarıştan sonra açıklamalarda bulunan Verstappen, "İnanılmaz! Tüm yarış savaştım. Son turda fırsat geldi. İnanılmaz. Kramp giriyor bacaklarıma. Çılgınca. Takımım bunu hak etti. Onlarla çalışmaktan çok mutluyum. Checo Perez'e teşekkür ediyorum. Hamilton'a karşı çok sert bir savunma yaptı. Umarım birlikte 10-15 sene daha bunu yaparız. Çılgınca her şey. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Formula 1de tarihi son Şampiyon Verstappenden ilk sözler: Çılgınca, inanılmaz

HAMILTON ARACINDAN İNEMEDİ

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Dramatik bir şekilde son turda hem yarışı hem de şampiyonluğu kaybeden Lewis Hamilton büyük şok yaşadı.

Yarışın tamamlanmasının ardından gride giren Hamilton, uzun süre aracından inemedi ve "Diyecek sözüm yok, gerçekten yok" ifadelerini kullandı.

Formula 1de tarihi son Şampiyon Verstappenden ilk sözler: Çılgınca, inanılmaz

RUSSELL'DAN TEPKİ: KABUL EDİLEMEZ

Gelecek sezon Mercedes'le yarışacak olan George Russell, Max Verstappen'in dünya şampiyonluğuna tepki gösterdi.

Son turda yeni takım arkadaşı Lewis Hamilton'ı geçen Verstappen'in şampiyonluğu hak etmediğini düşünen Russell, sosyal medya hesabından "Bu kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

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#Max Verstappen#Formula 1#Lewis Hamilton

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