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Fode Koita: Yaşanan iki dakika, bir saat gibi geldi'

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#Deprem#Koita#Kasımpaşa
Fode Koita: Yaşanan iki dakika, bir saat gibi geldi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2023 07:00

Senegalli oyuncu “Depremin şiddetiyle yataktan düştüm. Şansımız, bulunduğumuz binanın gerçekten sağlam olmasıydı” dedi.

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Depreme, Hatayspor deplasmanı için gittikleri Antakya’da yakalanan Kasımpaşa’nın futbolcularından Fode Koita yaşadıklarını Fransız gazetesi L’Equipe’e anlattı.

Gineli futbolcu şu ifadeleri kullandı: “Depremin şiddetiyle yataktan düştüm. İlk anda neler olduğunu anlayamadım ancak odadaki eşyalarının hepsinin hareket ettiğini görünce deprem olduğunu anladım. O 2 dakika, 1 saat gibi geçti. Şansımız, bulunduğumuz binanın gerçekten sağlam olması ve çökmemesi oldu. Aşağıya doğru hızlı şekilde indik ve otobüse sığındık. Çok soğuktu. Üzeri ince olan, üşüyen çocuklar vardı, onları teselli etmeye çalıştık. ”

Otel gözümün önünde çöktü

Depreme Hatay’da yakalanan Kasımpaşalı futbolculardan Stéphane Bahoken, Fransa basınından Le Parisien’e yaptığı açıklamada hayatta kalmalarının mucize olduğunu belirterek “Otelimizin depreme karşı dayanıklı olması ölmemizi engelledi. Birçok binada orantısız hasar oluştu. Hatta bir otelin gözlerimin önünde çöktüğünü gördüm” dedi. Senegalli futbolcu “Hayatımın korkusunu yaşadım. Başka bir otelde kalsaydık başıma tavan yıkılırdı. Ölümden kaçtık” diye konuştu.

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#Deprem#Koita#Kasımpaşa

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