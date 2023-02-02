Fırat Aydınus, Cihan Aydın’ın performansını yorumladı: Bu maça nasıl atandı anlamadık ama genç hakem iyi yönetti

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Bu atama olumsuz bir durumda hakemin tüm kariyerine ipotek koyduracak kadar bir görevlendirmeydi. Geçmişte buna benzer çok örnek yaşadık. Neyse ki tecrübesiz ve genç bir hakem olarak iyi bir yönetim gösterdi. Galatasaray lehine verdiği penaltı kararına saygı gösterilmeli.

Henüz 30 yaşında olan ve Süper Lig deneyemi yok denecek kadar az olan Cihan Aydın’ın bu maça atanması hem kendisi hem de zorluk derecesi yüksek olan müsabaka adına büyük riskti. MHK yetkilileri bunun farkına varmış olacaklar ki, Aydın’ın yardımcılarını tecrübeli isimlerden seçmişti. Sadece bir ay önce Süper Lig kadrosuna dahil olan altı hakemden biri olan Cihan Aydın hangi algoritmik veriler kapsamında bu önemli maça atandı anlayamadık. Maçtan bağımsız olarak yazmam gerekirse; bu atama olumsuz bir durumda hakemin gelecekteki kariyerine de kısmen ipotek koyduracak bir görevlendirmeydi. Geçmişte buna benzer çok sayıda olumsuz örnekle karşılaştığımızı hatırlatmak isterim. Maçın ilk 15 dakikasında Cihan Aydın’ın heyecanı çok net belli oluyordu. Her iki takım adına atladığı net fauller oldu. Ama heyecanını yendikten sonra genel olarak olumlu kararlar verdi. Sonuç itibarıyla tecrübesiz ve genç bir hakem olarak ‘iyi bir yönetim’ gösterdiğini söyleyebiliriz. Kritik pozisyonlara gelecek olursak...

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MAÇIN KRiTiK POZiSYONLARI

Dakika 10: Emre Taşdemir topu önüne aldıktan sonra pozisyon alırken istemeden de olsa Kartal’ın ayağına basıyor ve ayağı kayarak dengesini kaybediyor. Kartal’ın bir teması yok gibi gözüküyor olsa dahi basmadan sonra olan bir temas bu. Devam kararı doğru; penaltı değil.

Dakika 59: Galatasaray’ın kazandığı penaltı için ‘Beklenmeyen bir top kısa mesafeden takım arkadaşının eline çarpıyor’ yorumu yapılacağı gibi ‘Ümraniyesporlu Popov’un kolu doğal konumda değil’ diyenler de olabilir. Anlık gördüğü bu pozisyonda hakemin verdiği karara saygı gösterilmeli. Hakem Cihan Aydın’ın kararını destekliyorum. Ayrıca bu tür pozisyonlarda verilen karara VAR hakeminin müdahale etmemesi doğru.

Dakika 62: Ümraniyesporlu Epureanu’nun eline çarpan topta devam kararı doğru; penaltı değil.

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Dakika 63: Lucas Torreira’nın penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru çünkü şut atarken arkadan gelen rakibine teması kendisi yapıyor

Dakika 77: Durel Avounou’nun hareketi sarı kartı gerektiriyordu. Daha önceden de sarı kartı olduğu için ihraç kararı doğru.