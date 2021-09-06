Filenin Sultanları’ndan genç kızlara mesaj! "Siz böyle çok güzelsiniz"

Zehra Güneş: Kendi ışığınızla kendinizi besleyin ve bunu kimsenin söndürmesine izin vermeyin. Siz böyle çok güzelsiniz.

Meryem Boz: Hangi alanda olursanız olun, hedeflediğiniz yolda her zaman kararlıkla ilerleyin ve başarı için çok çalışın.

Dile kolay, bu sporcular 3 Mayıs’tan bu yana Milletler Ligi, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Avrupa Şampiyonası derken tam 32 maç oynadılar. Bunların 21’ini kazanırken, Milletler Ligi’nde 3’üncü, Tokyo 2020’de 5’inci ve Avrupa Şampiyonası’nda 3’üncü oldular. Son 124 günleri antrenman yapmak, seyahat etmek ve maç oynamakla geçti. Ailelerinden, sevdiklerinden uzak kaldılar. Dolayısıyla biz kadar översek övelim ya da anlatalım, A Milli Kadın Voleybol Takımı sporcuları ve başantrenör Giovanni Guidetti’nin ortaya koyduğu fedakârlığını anlatmakta zayıf kalıyor... Başarılarıyla tüm Türkiye’nin gururu olan Filenin Sultanları dün İstanbul’a döndü. Ay yıldızlı sporculardan Meryem Boz ve Zehra Güneş’e, yaşadıkları duyguları dile getirmeleri adına 3’er soru sorduk. Bakın o soruları nasıl yanıtladılar.

Voleybolun daha çok konuşulmasını sağladık

· Bu yıl milli takımda en mutlu olduğun an?

Meryem Boz: Sezonu Avrupa üçüncülüğü madalyası alarak güzel bir yerde bitirmek ve ülkemizde voleybolun daha fazla izlenip konuşulduğunu görmek.

Zehra Güneş: Kazandığımız madalyalardan ziyade bütün Türk milletinin bizim başarılarımızla gururlandığını ve aldığımız galibiyetlerin insanlara neşe ve coşku verdiğini anladığım zaman, en mutlu olduğum an oldu.

En çok olimpiyattaki Kore maçına üzüldük

· Bu yıl milli takımda en çok üzüldüğün an?

Meryem Boz: Tokyo Olimpiyatları’nda Güney Kore’ye 3-2 yenildiğimiz maç. Zehra Güneş: Olimpiyatların çeyrek finalinde Güney Kore’ye yenilmemiz.

Önünüze çıkacak tüm engellerle savaşın

· Türk kadınına ne mesaj vermek istersin?

Meryem Boz: Hangi alanda olurlarsa olsunlar, hedefledikleri yolda ilerlemeliler. Başarı için çok çalışmalı ve önlerine çıkacak engelleri yıkmak için ellerinden gelen her şeyi yapmalılar.

Zehra Güneş: Biz başımız dik yükselmeye devam ederken, bizden ilham alan bütün Türk kadınlarına ‘Kendi ışığınızla besleyin kendinizi ve bunu kimsenin söndürmesine izin vermeyin. ‘Siz böyle çok güzelsiniz’ mesajını vermek istiyorum.

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