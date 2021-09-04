Son Dakika Haberi... Filenin Sultanları, Avrupa üçüncüsü oldu! Hollanda'ya set vermediler, bronz madalya...

Türkiye ile Hollanda, 2021 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası üçüncülük maçında karşı karşıya geldi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılan maça iyi başlayan milliler, set boyunca üstün bir oyun ortaya koydu. Tuğba, Ebrar, Eda, Hande ve Zehra ile skor üreten ay-yıldızlı ekip, seti 25-20 alarak 1-0 öne geçti.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette Hollanda 6-4 üstünlük kurdu. Oyuna ağırlığını koyan "Filenin Sultanları" yakaladığı 5-0'lık seriyle 9-6 öne geçti. Etkili oyununu sürdüren milliler, seti 25-19 kazanarak skoru 2-0'a getirdi.

Üçüncü sete iyi başlayan taraf Hollanda oldu. Uzun süre geride olan A Milli Takım, rakibini 20-20'de yakaladı. Son bölümü daha iyi oynayan ay-yıldızlılar, seti 25-23, maçı da 3-0 aldı. Milliler, bu skorla Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Hande Baladın ve Ebrar Karakurt 13'er, Zehra Güneş 9, Eda Erdem Dündar 8, Tuğba Şenoğlu 5, Cansu Özbay ile Meliha İsmailoğlu 3'er, Meryem Boz ise 2 sayı alarak galibiyete katkı sundu.

YARI FİNALE KADAR NAMAĞLUP

Filenin Sultanları, gruptaki 5 maçı kazanırken sonrasında Ukrayna ve Polonya'yı mağlup ederek yarı finale kadar namağlup gelmeyi başardılar. Milliler, yarı finalde Sırbistan'a kaybetti.

MAÇ SONU AÇIKLAMALAR

Maç sonunda başantrenör Giovanni Guidetti ve oyuncular, önemli açıklamalarda bulundular.

GIOVANNI GUIDETTI: 'ÇOK AZ KALDI'

Çok mutluyum. Herkes adına çok teşekkür ederim, çok uzun bir yaz oldu. 2 madalya kazandık ve Olimpiyat'ı 5. olarak tamamladık, bence çok kötü değil. Dünyadaki en iyi üç takımdan biri olmamıza çok az kaldı. Türk milli takımı, her turnuvanın sonuna kadar oynuyor. Bundan gurur duyuyoruz. Bizim takımımız Türkiye'deki tüm genç kızlara ve kadınlara örnek olmalı, rol model olmalı. Takımımız gösterdi ki Türk kadını çok güçlüdür ve her şeyi başarabilir.

ZEHRA GÜNEŞ: 'HER YERDE EVİMİZDE GİBİ HİSSETTİK'

Mayıstan beri birlikteyiz, çok zorlu bir süreç geçirdik. Son turnuvamızı madalyayla tamamladık. Desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Her yerde evimizde gibi hissettik.

EDA ERDEM DÜNDAR: 'HALKIMIZA ARMAĞAN OLSUN'

Dolu dolu turnuvalar oynadık. Dünkü yenilgiden sonra iyi toparladığımızı düşünüyorum, bize madalyayla tamamlamak yakışır dedik. Bugün daha istekli olan taraf bizdik. Halkımıza armağan olsun. Türk halkı, iyi ki varsınız. Bizi inanılmaz desteklediniz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. 2022 yazında görüşmek üzere, kendinize iyi bakın

TVF BAŞKANI MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ: 'ŞAMPİYON OLAMADIĞIMIZ İÇİN ÖZÜR DİLİYORUM'

Bir maç kaybettik. 27 set aldık, 5 set verdik. Avrupa 3'üncüsü olduk ama yeterli değil. Hedefimiz şampiyonluk. Şampiyon olamadığımız için özür diliyorum. Bizim hedefimiz büyük şampiyonluk