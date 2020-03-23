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GeriFutbol FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü’nden ortak proje! Türkiye'den Emre Belözoğlu katıldı
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Haber Giriş: 23.03.2020 - 21:02,Son Güncelleme:/

FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü’nden ortak proje! Türkiye'den Emre Belözoğlu katıldı

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FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü’nden ortak proje! Türkiye'den Emre Belözoğlu katıldı
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FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO), tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs (COVID-19) salgınına dikkat çekmek için ortak bir proje başlattı. Her ülkeden dünyaca ünlü futbolcuların katıldığı farkındalık kampanyasında Türkiye'den Emre Belözoğlu da yer aldı.

Ünlü futbolcular, çektikleri videolarla corona virüsle mücadele etmek için; el yıkama, öksürürken ağzı kapama, yüze dokunmama, fiziksel mesafeyi koruma ve evde kalma uyarılarına uymaları konusunda çağrıda bulundular.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER ARASINDA EMRE BELÖZOĞLU DA YER ALDI

FIFA ve Dünya Sağlık Örgütünün organizasyonunda Türkiye'den Emre Belözoğlu da yer alırken, destek olan diğer ünlü futbolcular şöyle;

Sami El Jaber (Suudi Arabistan), Alisson Becker (Brezilya), Emre Belözoğlu (Türkiye), Jared Borgetti (Meksika), Gianluigi Buffon (İtalya), Iker Casillas (İspanya) Sunil Chhetri (Hindistan), Youri Djorkaeff (Fransa), Han Duan (Çin), Samuel Etoo (Kamerun), Radamel Falcao (Kolombiya), Laura Georges (Fransa), Valeri Karpin (Rusya), Miroslav Klose (Almanya), Philipp Lahm (Almanya), Gary Lineker (İngiltere), Carli Lloyd (ABD), Lionel Messi (Arjantin), Mido (Mısır), Michael Owen (İngiltere), Ji-sung Parkı (Kore), Carles Puyol (İspanya), Clia ai (Almanya), Asako Takakura (Japonya), Yaya Tour (Fildişi), Juan Sebasti n Ver¢n (Arjantin), Sun Wen (Çin), Xavi Hern ndez (İspanya)

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