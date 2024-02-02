Fernando Santos, Trabzonspor maçı öncesi iddialı: Bambaşka bir Beşiktaş olacak!

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Beşiktaş’ta Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıkları sürerken, teknik direktör Fernando Santos, son haftalarda aldıkları kötü sonuçları taraftarlara unutturacaklarını söyledi. Siyah beyazlı ekibin başında beş resmi maça çıkan Portekizli teknik adam ilk iki karşılaşmada galibiyet alsa da son üç lig maçında sadece 1 puan aldı, üstelik takımı bu süreçte hiç gol atamadı. Santos Trabzonspor karşılaşması için “Bu maç çok farklı olacak” ifadelerini kullandı.

TÜM FUTBOLCULARI GÖZLEMLEDİM

Geride kalan beş maçta takımını iyice tanıdığını dile getiren Santos, “Tüm futbolcularımı maçlarda ve antrenmanlarda denedim. Kimin hangi mevkide hangi şartlarda verimli olacağını gördüm, tanıdım. Mevcut tablo iç açıcı değil, ben de farkındayım. Son 3 maçta 1 puan alabildik, çok sayıda eksik de var. Yine de taraftarımız umudunu yitirmesin. Trabzonspor karşısında sahada bambaşka bir Beşiktaş olacak. Bu bizim çıkış karşılaşmamız olacak” diye konuştu.

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MULEKA-CENK ÇİFT FORVET ÇIKACAK

Santos, Futbol Direktörü Samet Aybaba ile yaptığı sohbette “Sivas yenilgisini unutturacağız. Kimin nasıl nerede daha verimli olacağını ve kapasitesinin ne kadar olduğunu biliyorum. Trabzonspor karşılaşmasında kadrodan maksimum verim alacağız” dedi. Öte yandan Santos taktik antrenmanlara takımını çift forvet sisteminde deniyor. Portekizli teknik adamın maça ileri uçta Cenk Tosun-Jakcson Muleka ikilisiyle çıkması olasıklık dahilinde.