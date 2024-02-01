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Lewis Hamilton gelecek sezondan itibaren Ferrari'de yarışacak!

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#Formula 1#Lewis Hamilton#Motorsporları
Lewis Hamilton gelecek sezondan itibaren Ferraride yarışacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2024 22:35

Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 2025 sezonundan itibaren Ferrari'de yarışacak.

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İngiliz pilot Lewis Hamilton, 2024 sezonu sonunda Mercedes'ten ayrılarak Ferrari koltuğuna oturacak.

Mercedes, 7 kez Dünya Şampiyonu olan Lewis Hamilton'un 2024 yılında bitecek sözleşmesinin ardından takımdan ayrılacağını açıkladı.

Mercedes'ten ayrılan Lewis Hamilton, Ferrari ile anlaşma sağladı.

SAINZ'IN YERİNE GEÇECEK

Ferrari, Charles Leclerc'le yeni sözleşme imzalandığını duyururken takımın diğer pilotu Carlos Sainz'la ise 2024 sezonunun ardından yolların ayrılmasına karar verilmişti.

Lewis Hamilton, 2025 sezonu itibarıyle Carlos Sainz'ın yerine geçecek.

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#Formula 1#Lewis Hamilton#Motorsporları

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