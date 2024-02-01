Lewis Hamilton gelecek sezondan itibaren Ferrari'de yarışacak!

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İngiliz pilot Lewis Hamilton, 2024 sezonu sonunda Mercedes'ten ayrılarak Ferrari koltuğuna oturacak.
Mercedes, 7 kez Dünya Şampiyonu olan Lewis Hamilton'un 2024 yılında bitecek sözleşmesinin ardından takımdan ayrılacağını açıkladı.
Mercedes'ten ayrılan Lewis Hamilton, Ferrari ile anlaşma sağladı.
SAINZ'IN YERİNE GEÇECEK
Ferrari, Charles Leclerc'le yeni sözleşme imzalandığını duyururken takımın diğer pilotu Carlos Sainz'la ise 2024 sezonunun ardından yolların ayrılmasına karar verilmişti.
Lewis Hamilton, 2025 sezonu itibarıyle Carlos Sainz'ın yerine geçecek.